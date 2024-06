Bivša bankarica: Moje cvjetne tetovaže traju od 6 do 24 sata

Pupoljci, cvijeće, voće, povrće, drvo i žica materijali su koje Bjelovarka Krunoslava Ivanković (38) svakodnevno koristi za izradu jedinstvenih cvjetnih kreacija u obliku cvjetnog nakita i cvjetnih tetovaža. Riječ je o nosivim aranžmanima od cvijeća kao idealnome modnom dodatku koji ističe žensku ljepotu i odjeću. Cvjetni nakit uključuje i cvjetne krune, prstenje sa svježim cvijećem, cvjetne narukvice, ogrlice, revere i naušnice. A cvjetne tetovaže nanose se na tijelo kao unikatan dodatak...

Cvijeće je za Krunoslavu prva ljubav, koja traje još od kada je bila djevojčica. Prije nego što se potpuno posvetila cvjećarstvu, u posljednje dvije godine, diplomirala je ekonomiju, potom se zaposlila te čak 14 godina radila u financijskom sektoru. No tijekom drugog rodiljskog počela je razmišljala o tome kako bi htjela pokrenuti nešto svoje i tako je počela njezina čarobna cvjetna bajka...

Foto: Matija Vuri

- Na tadašnjem poslu osjećala sam nezadovoljstvo i željela sam postati 'svoj šef'. Odluka o promjeni karijere došla je iz želje za potpunom slobodom, samostalnošću i punom kreativnošću. Poželjela sam raditi nešto što će me istinski ispunjavati. Prvo sam napravila listu stvari u kojima sam dobra, pa listu stvari koje me vesele i što volim. Promišljajući o tome, došla sam na ideju o cvjećarnici. S djedom sam uvijek, sjećam se, sadila cvijeće u vrtu, a poslije sam ulogu sadnje preuzela na sebe. Cvijeće je uvijek bilo tu negdje oko mene i, iako sam još kao dijete željela upisati školu za cvjećaricu, put me odveo na fakultet - kaže nam Krunoslava, koja za sada radi samo dostavu cvijeća i kreacija, a od jeseni otvara i cvjetni studio Kod neviste u Zagrebu.

- Odmah sam znala da to neće biti obična cvjećarnica. Kad sam odlučila što želim otvoriti, počela sam educirati se u floristici, čitati, istraživati i cijeli koncept se nekako posložio. Osim vrlo mnogo online edukacija, išla sam na velike edukacije u Dubai i Milano te sam od svakog uzela ono s čim i sama rezoniram - kaže Krunoslava i dodaje da se uz cvijeće uvijek mogla kreativno izražavati i to se uglavnom uvijek zadržavalo u okvirima obitelji, prijatelja i blagdanskih prigoda. Danas radi aranžmane za manje svadbe i rođendane, no osim buketa, radi cvjetni nakit te, ono na što je, kaže, baš ponosna, prva je na tržište donijela cvjetne tetovaže od živog cvijeća.

- Nakit i tetovaže malo smo izrađivali i na edukacijama, a onda sam još pretraživala po internetu i shvatila da to želim raditi. Istraživala sam po internetu i shvatila da je to pravi hit. Od malih sam nogu izrađivala nakit za mamine prijateljice s posla, a prije faksa radila sam nakit sa žicom, pa me ideja o kombiniranju cvijeća i žice oduševila, no u svoj rad uključujem i druge materijale kao što je drvo. Mogućnosti s cvijećem su nevjerojatne i imam jako puno ideja koje jedva čekam realizirati u svom studiju - kaže floristica Krunoslava.

Klijenti za nakit su žene koje žele biti malo drukčije i posebne, te u čiji se stil cvijeće kao modni dodatak savršeno uklapa.

Dostava s vazom

- Ovisno o vrsti cvijeća i vanjskim uvjetima, nakit traje od 6 do 24 sata. Vršimo dostavu nakita gdje je potrebno, moguće je i preuzimanje, kao i transport nakita u drugi grad. Nakit se jednostavno može staviti, a za neke tetovaže potrebno je da ih postavim ja ili čak radim na licu mjesta, ovisno o dogovoru s klijentom. Odličan su izbor za vjenčanja, godišnjice, posebne večere, maturalne svečanosti, djevojačke večeri, rođendane, izlaske ili snimanja. Što se tiče buketa, prvi smo na tržištu s dostavnim kutijama i vazama u koje stavljamo bukete, a koje cijelo to iskustvo dižu na višu razinu te produljuju trajnost i svježinu cvijeća. Dala sam si truda oko osmišljavanja tih dostavnih paketa jer želim da svatko tko primi buket uživa u tom posebnom trenutku - objašnjava Krunoslava, koja smatra da je svako cvijeće posebno.

- Zbog toga volim raditi sa svim cvijećem i osjećam se pozvanom da na svoj poseban način istaknem ljepotu svakog od njih. No za nakit se obično koristi cvijeće koje bolje i dulje izdrži bez vode. Cvijeće za nakit zahtijeva posebnu pripremu kako bi trajalo što dulje. Izdržljivije vrste uključuju kale, orhideje, karanfile i sukulente. Trenutno su najtraženiji božuri jer im je sezona. Uskoro će biti velik izbor cvijeća od lokalnih OPG-ova, što je sjajno jer možemo koristiti domaće cvijeće osim uvoznog. Osobno vrlo volim hortenzije, orhideje i jorgovan, cvijeće koje volim imati i u vlastitom domu - objašnjava Krunoslava.

Prijatelji i susjedi bili su joj prvi klijenti i dali su joj najveću moguću podršku. Svojim klijentima danas pruža i uslugu mjesečne ili tjedne dostave cvijeća u dom i poslovni prostor.

- Komentari klijenata zaista su pozitivni. Svi su puni podrške, što mi zaista daje snažan vjetar u leđa, koji svima na početku treba. Uglavnom svi ističu kako im se sviđaju cvjetne kombinacije koje slažem, a i estetika koju donosim. Naravno, posebno im se sviđa transportna vaza, jer je praktična kad šaljete cvijeće nekome tko nema vazu, a cvijeće je cijelo vrijeme sigurno u vodi - ističe naša sugovornica.

Tražila je poticaj od HZZ-a, ali je dobila odbijenicu.

I suprug je poduzetnik

- To me malo pogodilo, no unatoč tome nastavila sam prema svojem cilju. Moj suprug je otprije u poduzetničkim vodama, pa me pripremio na sve što me čeka. Upravo od njega imam ogromnu podršku, kao i od naših obitelji, što mi puno znači jer uvijek ima trenutaka u kojima nam treba oslonac. Na samim počecima imala sam i odličnu podršku svog računovodstva, odvjetnika i javnog bilježnika te tražila savjete i pomoć iz raznih područja vezanih za otvaranje tvrtke i uspostavljanje poslovanja. Zaista sam neizmjerno zahvalna svima koji su bili uz mene. Svakodnevno dobivam potvrdu da sam dobro odlučila i to je dodatni poticaj da samo nastavim. Zna biti izazovno, ali ponekad je dovoljno i da ti netko kaže da vjeruje u tebe - zaključuje simpatična Krunoslava, koja se neizmjerno veseli radu u svom budućem studiju jer će tako uživo svima moći pokazati svoj rad, a sin Noa jedva čeka da ga mama uključi u aranžiranje.

Sjaj u oku dok slaže aranžmane

Od bližnjih sam dobila podršku za napuštanje prethodnog posla jer su znali da želim nešto više. Neki su se iznenadili, a većini je to bila očekivana odluka. Tetak mi je rekao da se uvijek vidjelo koliko uživam radeći s cvijećem i da sam imala poseban sjaj u oku kad bih stvarala aranžmane. Kad bih razgovarala s mamom o tome da želim nešto svoje, uvijek bi mi govorila da ću sigurno uspjeti i da to mora biti nešto kreativno, kaže Krunoslava.