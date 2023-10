Bivša FBI agentica objasnila je kako prepoznati da netko laže

Bivša FBI agentica, Tracy Walder iz Dallasa u Teksasu, tvrdi da točno zna kako prepoznati lažljivca i ukazuje na devet znakova na koje treba obratiti pozornost.

Tracy je bivša službenica CIA-e i specijalna agentica FBI-a koja je nekoliko godina radila kao špijunka. Nakon što je odradila nekoliko putovanja u inozemstvo na povjerljivim misijama, uključujući i posao tajne operativke, odlučila je zamijeniti rad na terenu za rad u uredu, i prijavila se u službu nacionalne sigurnosti u Teksasu, piše Daily Mail.

No, to 44-godišnjakinju ne sprječava da ono što zna podijeli na društvenim mrežama, dok otkriva savjete koje možete primijeniti u svakodnevnom životu.

- Radila sam u CIA-i pet godina i nakon toga postala specijalna agentica u FBI-u, što je vrlo rijetko za ženu. Počela sam dva tjedna nakon završetka fakulteta u lipnju 2000. - otkriva Walder dodajući kako je znala biti umorna, no voljela je protuterorističke misije, ali nije više htjela biti u inozemstvu.

Kad je bila na tajnom zadatku, bilo joj je bitno da uoči lažljivce, što pomaže da izbjegne delikatne situacije.

Sada dijeli najbolje savjete kako doći do istine s devet znakova na koje treba obratiti pozornost.

Prvo, upozorava ona, budite svjesni onih koji koriste suze kako bi izbjegli objašnjenja, onih koji govore pretjerano, ali ne iznose konkretne detalje ili onih objašnjavaju previše.

- Lažljivci mogu iznimno brzo fluktuirati kroz emocije, prelazeći od smirenosti do nekontroliranog ponašanja pa sve do plača. To će se dogoditi kada se osjete uhvaćenima u laži ili su nasamo. Mogu pokušati izolirati pojedince kako bi se njihova priča podudarala. Nemaju specifičnih opisa, ali obilno koriste riječi za objašnjenje stvari, uz nedostatak pojedinosti. Činit će se da će puno pričati, ali neće iznositi detalje. Također, tu je i izbjegavanje kontakta očima - ističe ona, te naglašava upravo ekstremno pretjerano objašnjavanje jednostavnih stvari i slučajeva.

Tracy također navodi pretjerano vrpoljenje i vrlo glasno pričanje kao ključne osobine ponašanja kod kojih treba biti oprezan.

Devet znakova lažljivaca

1. Vrpoljenje

2. Glasno pričanje

3. Korištenje suza kako bi izbjegli objašnjenja

4. Pretjerano pričanje, ali ne iznošenje nikakvih detalja

5. Prelazak iz smirenosti u nekontrolirano ponašanje

6. Izbjegavanje kontakta očima

7. Izoliranje pojedinaca kako bi se njihova priča uskladila

8. Ekstremno pretjerano objašnjavanje jednostavnih stvari

9. Nedostatak specifičnosti