Ovih se pet pravila kao gost na vjenčanjima morate pridržavati, a ovih pet slobodno zaboravite

No ukoliko ste već više puta bili na nečijem vjenčanju, onda znate da pozivnica koju ste dobili podrazumijeva i određena očekivanja. Postoji nekoliko aspekata tradicionalnih pravila ponašanja na vjenčanjima, a istodobno, danas su neka od tih pravila zastarjela.

Barem tako tvrde stručnjaci za lijepo ponašanje. Imajući to na uma, za BestLifeOnline pripremili su listu pravila koja biste obavezno trebali slijediti, ako i listu onih koja više ne vrijede.

1. Brzo potvrdite svoj dolazak

Ako ste primili pozivnicu na vjenčanje, od vas se očekuje što skoriji odgovor planirate li doći ili ne.

- To nije samo pristojno, nego je pravilo broj jedan kojeg se valja pridržavati. Odgovorite odmah čim ste primili pozivnicu i imajte na umu da vašim odgovorom pomažete paru u organizaciji njihovog najvažnijeg dana - ističe Kristi Spencer, stručnjakinja za lijepo ponašanje i osnivačica tvrtke Polite Company.

Dizajnerica interijera Chantelle Harman Malarkey ističe da se morate pridržavati odgovora koji ste poslali.

- Nema ništa gore od planiranja broja uzvanika koji se na dan vjenčanja naglo smanjuje. Ako planirate doći, morate im to reći na vrijeme. Isto vrijedi i ukoliko ne planirate stići - kaže Chantelle.

Također, valja obratiti pažnju i na to odnosi li se pozivnica samo na vas ili i na vašu pratnju. Ako je na pozivnicu samo vaše ime, ne očekuje se da ćete povesti još nekoga.

- Važno je također imati na umu da ne dobivaju svi gosti pozivnice koje podrazumijevaju pratnju, osobito ako je riječ o skromnijem vjenčanju. Poštujte želje mladenaca i ne dovodite pratnju ili dodatnu djecu ako ih nisu naveli u pozivnici. Izbjegavajte tražiti iznimku i objašnjavati da sad morate naručiti nekoga da vam čuva djecu - objašnjava Spencer.

2. Ne trebate izmišljati ispriku ako ne planirate doći

Iako je velika čast kada mladenci žele da zajedno sa njima proslavite njihov veliki dan, ne morate sudjelovati na svakom vjenčanju na koje vas pozovu. Naravno da bi bilo u redu prisustvovati vjenčanjima članova obitelji i bliskih prijatelja, no ako ne uspijete stići baš na svaku svadbu, na kraju dana to je u redu. O svojim planovima što prije obavijestite mladence, no ne morate izmišljati isprike.

- Ako ste primili papirnatu pozivnicu, na njoj vjerojatno postoji odgovarajući formular koji samo trebate ispuniti. Ako ste bliski paru i želite im ponuditi razlog zbog kojeg nećete prisustvovati njihovom vjenčanju, dodajte kratku poruku s objašnjenjem - savjetuje Spencer.

3. Uvijek ponesite dar

Kad je pak riječ o darovima, uvijek i obavezno donesite dar za mladence. Pojedinci tvrde kako povijesno gledano dar nije uvijek bio obavezan, no smatra se nepristojnim doći bez njega.

- Čak i ako su napisali da ne žele darove, svakako ponesite jedan. To može biti darovna kartica, putovanje ili neki drugi simboličan dar. Ako ništa drugo, kupite čestitku kojom mladencima želite sretan početak zajedničkog života. Nemojte biti jedini koji je na vjenčanje stigao praznih ruku - savjetuje Cynthia Najares, kreativna direktorica tvrtke For All Time Events.

4. Novac je dobar dar

Podrazumijeva se da ćete ponijeti dar za mladence, ali pravila ovih dana nisu toliko definirana oko toga što bi dar trebao biti. Stoga niste u pravu ako mislite da novac nije dobar dar.

- Ideja o novčanom daru na vjenčanju evoluirala je tijekom vremena. U današnjem modernom društvu novac je dar koji se cijeni, osobito ako mladencima pomaže pri kupnji ili nabavci određene stvari poput automobila, stana ili nekog uređaja - kaže Spencer.

Ako ste skloniji darovati drugačiji dar, svakako se konzultirajte sa mladencima, posebno ako ste im bliski i možete otvorenije razgovarati.

- Ako postoji lista darova, niste obvezni kupovati prema njoj. Ako poznajte par, nešto što će pokazati vaše tople osjećaje prema njima i obzirnost koju im želite pružiti sasvim je u redu, samo ne zaboravite priložiti i račun omogućujući mladencima da predmet zamijene ako imaju drugačije planove - kaže Spencer.

5. Nemojte kasniti

AKo ste među onima koji uvijek kasne, svakako pripazite prilikom dolaska na nečije vjenčanje. Ne želite biti netko tko će upadom na ceremoniju odvući pažnju od mladenaca. Nećete se samo vi osjećati nelagodno zbog toga, nego ni mladenci neće biti oduševljeni vašim upadom.

- Pravovremeni dolazak na ceremoniju i kasniji prijem pokazuje da cijenite par i poštujete njihov raspored te sudjelujete u cijelom spektaklu - kaže Steve Rader, vlasnik tvrtke Willie Fun Events.

6. Raspored sjedenja u crkvi je fleksibilniji

Iako morate doći na vrijeme, ne morate sjediti na određenoj strani u crkvi, osim ako mladenci to nisu unaprijed napomenuli.

- Nekad su se uzvanici tradicionalno u crkvi dijelili na sjedalima lijevo ili desno od oltara, no sada je uobičajeno da gosti sjede gdje žele jer i to na određeni način simbolizira jedinstvo koje se slavi tog dana - kaže Spencer.

Malarkey smatra da možete sjesti na bilo koje slobodno mjesto u crkvi, no ne zaboravite da ista pravila ne vrijede na svečanom ručku ili večeri nakon ceremonije. Svakako provjerite postoji li raspored sjedenja prije nego što zauzmete sjedalo za stolom.

7. Slavite ljubav para

Na kraju dana, vjenčanja bi trebala biti zabavna, pa biste na njima svakako trebali uživati. No, pritom biste trebali imati na umu da to nije vaš veliki dan.

- Slavite ljubav para tako da su oni u fokusu cijelo vrijeme, a ne vi. Ako se ne slažete s nekim gostima, nemojte iskoristiti svadbu kako biste se svađali i isticali nesuglasice. Vjenčanje je slavlje ljubavi. Ostavite konflikte i dramu iza vrata sale i omogućite mladencima da uživaju bez nepotrebnih distrakcija - savjetuje Spencer.

8. Ne morate sudjelovati baš u svemu

Iako želite pomoći mladencima u slavlju, ne morate se smatrati obveznima sudjelovati u baš svim aktivnostima ako se ne osjećate ugodno. Izbjegnite bacanje buketa ili vlakić.

- Sudjelovanje u lovu na buket koji će mlada baciti opcionalno je. Obzirno je sudjelovati, no diskretno se možete povući, osobito ako ste u braku jer je riječ o običaju namijenjenom za neudane djevojke. Možete pažljivo odabrati trenutak za odlazak u toalet ili na svjež zrak - savjetuje Spencer.

9. Pripazite na izbor odjeće i nikako ne nosite bijelo

Kad razmišljate o pravilima na vjenčanjima, vjerojatno je među prvim stvarima koje vam padaju na pamet činjenica da ne biste trebali nositi bijelu odjeću. Dakako, to vrijedi ako je riječ o tradicionalnim vjenčanjima, koja često zahtijevaju određen dress code za goste. Malarkey ističe da dress code može biti formalan, Cocktail, opušten ili u bilo kojem drugom stilu koji su mladenci naznačili.

- Pripazite da se odjenete u skladu s pravilima, osobito ako je riječ o formalnom vjenčanju. Ne želite biti pretjerano odjeveni ili pak lošije odjeveni. Par je vjerojatno pažljivo isplanirao svaki detalj, uključujući i odjeću. Poštujte njihove želje i odjenite se u skladu s njima - kaže Malarkey.

Ako niste sigurni što odjenuti, provjerite što piše na pozivnici, možda na društvenim mrežama para ili čak na njihovoj web stranici.

- Ako je par uložio napor da naprave web stranicu sa svim uputama za uzvanike, onda je to pravo mjesto na kojem ćete pronaći informacije koje vam trebaju - kaže Malarkey.

10. Pripazite na iznimke

Bez obzira koliko su određeni odjevni zahtjevi strogi, uvijek možete istaknuti svoj osobni stil, sve dok ne smeta ostalima.

- Kako god bilo, imajte na umu da vašom odjećom nikako ne biste trebali zasjeniti mladence - kaže Najares.

Dodatno, na formalnim vjenčanjima vjerojatno ćete nositi cipele s potpeticom ili neudobnu obuću, pa je u tom slučaju opravdano ponijeti dodatni, manje svečani par cipela ravnih potplata. Dapače, mnogi mladenci gošćama na vjenčanju osiguravaju udobniju obuću za svadbu nakon ceremonije.

I svakako, izbjegavajte nositi bijelo, osim ako se to od vas izričito traži.

- Parovi ponekad žele da svi gosti budu u bijelom ili u odjeći boje slonovače. No prije ne tradicija nalagala da se te boje nikad ne smije nositi na nečije vjenčanje - zaključuje Najares.