Snalažljivi penzioneri: 'Bili smo na 51. krstarenju zaredom jer je jeftinije nego starački dom'

Marty i Jess Ansen iz Australije krenuli su na svoje prvo krstarenje 16. lipnja 2022., nakon duge dvije godine karantena zbog korona virusa. Dosad su rezervirali ukupno 51 putovanje i ne misle stati.

Penzioneri su ostali na brodu Coral Princess tvrtke Princess Cruises, koji prima 2000 putnika, čak više od 450 dana. To znači da su bili dulje od većine članova posade, uključujući i kapetana. Planiraju na brodu ostati još dvije godine.

- Na kraju sam rekao svom putničkom agentu: ‘Gledaj, što god dođe, samo rezerviraj' - izjavio je Marty.

Par tvrdi da je jeftinije dvije godine krstariti oko svijeta nego plaćati dom za umirovljenike.

- To je naš životni stil - izjavila je Jess.

Par je i prije išao često na krstarenja, no sada je to postao njihov život. I to odličan - uvijek imaju nešto za raditi, neku aktivnost, od plesanja do večera, a tu je i sobarica koja im sprema sobu. Ne moraju kuhati, imaju osoblje, zabavu i društvo, sve što im treba.

- Pa gdje drugdje možeš stalno na večere, predstave, ples? Sve te aktivnosti dostupne su nam tijekom dana - komentirala je Jess.

Među najdražim aktivnostima su joj hula ples, a Marty uživa u sklapanju prijateljstva s gostima.

- Ne moramo prati stvari niti spremati krevet, više ne znamo ni kako to raditi pa ostajemo na brodu da preživimo - našalio se Marty.

Svaki dan počinju igranjem stolnog tenisa, a kad se požele odmoriti, sjednu na svoj balkon i uživaju u pogledu.

Par je postao kao obitelj na brodu, svaki put kad ih vide, članovi posade se oduševe.

Postali su zvijezde putovanja, često ih pozdravljaju ostali putnici koji su na kruzeru samo nekoliko dana.

- Svi ih poznaju na brodu, oni su zapravo ovdje postali slavne osobe - izjavio je upravitelj brodskog hotela, Ren van Rooyen.

Njihov status slavnih trajat će još osam mjeseci prije nego što se par iskrca na kopno. No, to neće biti kraj njihovim svjetskim putovanjima, planiraju se još godinu dana ukrcati na Crown Princess kruzer i to na još veći brod.

Što se tiče njihove obitelji, viđaju ih kada stanu u lukama.

- Život je prekrasan - zaključio je Marty, piše NY Post.