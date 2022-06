Bizarna hrana koju mnogi ne bi stavili u usta ni pod koju cijenu: Trulo meso soba, jakov penis...

Foto: Dreamstime

Od ptičjih embrija do životinjskih penisa, od ribljih očiju do hrskavih tarantula, trulog sirovog mesa, sira sa crvima... Teško je povjerovati što su sve ljudi u stanju staviti u usta i i to još platiti

Neka od ovih jela nastala su kao čista potreba, jer su ljudi u nekom periodu povijesti bili gladni i nisu imali ništa drugo na raspolaganju, poput prženih kukaca u Aziji ili su smišljali kako sačuvati hranu, a jedna od delicija nastala iz te potrebe su stoljetna jaja u Kini koja ne izgledaju nimalo privlačno.