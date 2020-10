Bizarni slučaj koji je nasmijao Italiju: Tražio razvod jer mu žena ne čisti, ne pere niti kuha

To je slučaj koji izgleda kao da je došao negdje iz 1950-ih, a ne iz zemlje u kojoj postoji ravnopravnost spolova, prokomentirala je kasnije sutkinja Mara Mattioli

<p>Kazao je na sudu je kako njegove patnje traju dvije godine. Osim što gladan živi u neredu i ne sjeća se svog posljednjeg pristojnog obroka, rekao je i kako ga je žena povremeno znala izbaciti i iz spavaće sobe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Naši rekorderi razvoda</strong></p><p>Muškarac iz sela Sonnino u Italiji je svoju pet godina mlađu ženu najprije prijavio policiji uz obrazloženje ga zanemaruje i zlostavlja tako što mu ne čisti, ne pere i ne kuha dovoljno. Karabinjeri su to shvatili vrlo ozbiljno, i umjesto da prijavu odbace, odnosno deklariraju kao obiteljsku svađu, oni su cijeli slučaj proslijedili sudu, što je 'zanemareni' suprug jedva dočekao. </p><p>I sve bi to možda ostalo u domeni dobrog vica da policija i sud pomno nisu proučavaju njegov slučaj mjesecima dok je ženi prijetilo između dvije i šest godina zatvora zbog obiteljskog zlostavljanja.</p><p>- To je slučaj koji izgleda kao da je došao negdje iz 1950-ih, a ne iz zemlje u kojoj postoji ravnopravnost spolova - prokomentirala je kasnije sutkinja <strong>Mara Mattioli</strong>, a prenio <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/12143122/Italian-wife-faces-jail-for-not-doing-housework.html" target="_blank">The Telegraph</a>. </p>