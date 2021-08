U obnovljenom prostoru nekad kultnog bjelovarskog restorana Stara Ura u srijedu je otvoren novi restoran koji je iz naziva ispustio 'Stara' i ostala je samo 'Ura' s novim vlasnicima, jer je nekadašnji nakon desetljeća i desetljeća rada otišao u mirovinu.

Nisu samo naziv i vlasnik ono što je promijenjeno, naravno uz interijer, već i sam pristup poslovanja restorana. To je prvi ugostiteljski objekt na području Bjelovarsko-bilogorske županije koji će raditi po principu društvenog poduzetništva.

Cijeli koncept je zamišljen na načelima društvenog poduzetništva. No svakako je najveća novost da se niti jedan obrok ne baca, već se daje onima koji nemaju mogućnosti ga kupiti.

Razlika između društvenog i klasičnog poduzetništva na kojem će poslovati Ura, očituje se u tome što kod društvenog poduzetništva nije profit u prvom planu.

- Profit u klasičnom poduzetništvu uvijek ide na nečiji teret kako bi on bio što veći. U društvenom poduzetništvu je sasvim obrnuti pristup. Na prvom mjestu su zaposlenici, zatim uvjeti rada i tek na kraju dolazi profit koji je bitan, ali nije temelj poduzetništva. Bitna je ta socijalna nota. Ona kod nas se vidi u 10 posto jela koje ćemo poklanjati. Ukoliko budemo dobro poslovali, a to se nadamo, onda će od toga imati koristi i bjelovarski Centar za razvoj civilnog društva koji je naš osnivač, koji je neprofitna organizacija – kaže Željko Pavleković, direktor poduzeća. Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva je osnivač tvrtke Ured 4 you, j.d.o.o. u čijem je sastavu restoran Ura.

- Kad se radi o jelima koja ćemo standardno pripremati za dnevna jela što je stepenica više od 'gableca' taj je broj nakon određenog vremena poznat i tu nema nekih promašaja, ali je naša koncepcija da pripremimo 10 posto više koje ćemo donirati u dobrotvorne svrhe i dostavljati - dodaje.

U poduzeću je zaposleno šestero ljudi, od kojih je četvero u samom restoranu, i imaju naglašenu potrebu za još ljudi.

Restoran ima 200 četvornih metara ukupnog prostora i 50 sjedećih mjesta i on je u najmu kao i dio opreme. Da bi se mogla zatvoriti financijska konstrukcija, aplicirali su prema Socijalnom fondu EU iz kojih je na žiroračun tvrtke koja je osnovana s 10 kuna, sjelo 1.180 000 kuna i to bez obveze vraćanja.

Iz tih sredstava je nabavljen dio opreme, uređaja, uređenje i sve ostalo potrebno za početak rada. Važno je napomenuti da se dobit ne izvlači, jer je njihov osnivač Centar za razvoj civilnog društva neprofitna organizacija.

Dobit se od najmanje 75 posto reinvestira natrag u poduzeće iz koje se dalje poboljšavaju uvjeti rada, ide na obrazovanje djelatnika..

Početak kreće već od namirnica koje kupuju od domaćih dobavljača koje su svježe, cijele i mogu odmah u pripremu.

To podrazumijeva da salata s tržnice nema vanjske listove koji se bacaju kao ona u centrima. Tako je i sa ostalim namirnicama. Drugim riječima od polja direktno stiže do stola, jer su i tu uštede velike.

Želja im je da zadrže onu kvalitetu i kvantitetu hrane koju je njegovao bivši vlasnik i po čemu je taj restoran bio poznat i van granica županije. Uz dnevno jelo koje će stajati 30 kuna imaju i jela po narudžbi.

Najbliže tom principu društvenog poduzetništva je Arbor iz Sirača, ali tamo Bjelovarsko bilogorska županija i država financijski ih potpomažu jer zapošljavaju invalide. Iza Ureda 4 you, ne stoji nitko, već će na svojim nogama pokušati udahnuti socijalnu notu i svijet koji nas okružuje i koji je nemilosrdan kad se radi o stvaranju profita vlasnicima.

Tad svi, a najviše zaposlenici to osjete na svojim leđima. Pavleković podvlači da su oni u jednu ruku i pioniri u tome jer su na koncepciji radili dvije godine, a i naše zakonodavstvo ili pravna regulativa je manjkava kad se radi o ovakvom obliku poslovanja.