Znate li što znači kratica C+M+B na naljepnici za blagoslov kuće i kako se pripremiti za blagoslov?

Tradicionalni običa blagoslova kuća obično kreće od Štefanja i traje do Sveta tri kralja, pa se u nekim domovima diljem Hrvatske još pripremaju za doček svećenika. Kad blagoslov završi, svećenici ostave naljepnicu sa sličicom i godinom blagoslova, na kojoj je i kratica: C+M+B.

No, znate li što ta slova zapravo znače?

Prema jednom tumačenju ova tri slova (u našoj verziji: G+M+B), označavaju imena triju kraljeva: Gašpara (lat. Casparus), Melkiora i Baltazara, no to nije jedino tumačenje, piše Bitno.net. Ova tri slova zapravo su akronim latinske blagoslovne rečenice: C = Christus, M = mansionem, B = benedicat, što u prijevodu znači: Krist neka blagoslovi (ovaj) dom!

Evo što je, osim toga, još važno znati o blagoslovu kuća:

Naziv: Dok je nekada naglasak bio na blagoslovu kuće (prostora), današnji obrednik govori o “godišnjem blagoslovu obitelji o božićnim blagdanima u vlastitim domovima”. Ova promjena proizlazi iz želje da se izbjegne magijski prizvuk blagoslova i naglasi važnost povezanosti u vjeri svih članova obitelji i u prvi plan stavi njihovo zajedništvo i poziv na svetost života. Blagoslov samog prostora time, naravno, nije izostavljen, ali je stavljen u drugi plan.

Trajanje: U našim krajevima blagoslov obitelji i njihovih domova započinje uglavnom na blagdan sv. Stjepana i traje do kraja božićnog vremena tj. do nedjelje krštenja Gospodinova. Iznimka su, naravno, veće župe u kojima župnik tijekom božićnoga vremena ne stigne pohoditi sve obitelji, pa blagoslov zna potrajati i duže. U posebnim prilikama blagoslov je moguće organizirati i tijekom godine.

Misao: Blagoslov obitelji i njihovih domova kršćanski je čin u kojemu se moli i zaziva Božji blagoslov za sve članove obitelji kako bi kršćanski živjeli i svjedočili svoju vjeru. Po blagoslovnoj molitvi “zaziva se Božji blagoslov na članove koji će u tom prostoru dijeliti dobro i zlo, da mogu kršćanski živjeti, uzajamno se radovati u zajedničkoj radosti i jedni drugima biti potpora u žalosti.” Djelotvornost blagoslova ovisi o vjeri i otvorenosti svih članova Isusu Kristu koji uvijek poziva da svoj život provodimo u njegovu Duhu.

Kako se pripremiti za blagoslov? Na prvome mjestu treba naglasiti kako je dobro da svi članovi obitelji budu na okupu i kao prava “Crkva u malom” zajedničkom molitvom posvjedoče i obnove svoju vjeru. Osim ove temeljne pretpostavke, dobro je spomenuti kako bi se na obiteljskom stolu trebali naći Sveto pismo (barem Novi zavjet), blagoslovljena voda, svijeća i raspelo.

Novčani dar: Vrijeme blagoslova vrlo često je i vrijeme rasprava i prijepora oko novca koji bi trebalo dati svećeniku. No, važno je zapamtiti da to zapravo nije važno te da svatko daje koliko može i od srca. Ovaj novčani dar nije uvjet za primanje blagoslova doma i obitelji. Blagoslov kuća ne vrši se zbog novaca, niti da bi se skupio novac, nego se ta praksa ustalila s obzirom na to da je na taj način najlakše izvršiti svoju vjerničku obvezu doprinosa za svoju župnu crkvenu zajednicu (peta crkvena zapovijed), piše portal Bitno.net, a prenosi Večernji list.