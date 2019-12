Blagdanske svađe: Najčešća je ‘Kod koga ćemo provesti Božić’

Možda vam se tako ne čini dok letite na sto strana, a vaš dragi je na kavi s prijateljima, ali muškarci vole rješavati probleme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zato umjesto da i ove godine šutke sav posao oko Božića preuzimate na sebe, zatražite pomoć, savjetuje bračni terapeut Vagdevi Meunier. Vi ćete lakše “disati”, a blagdani će vas povezati umjesto da postanu okidač za svađe. I pritom se ne ljutite ako umjesto smreke kupi jelu te se pomirite s nesavršenostima.

- Imajte na umu da idealni Božić ne postoji, osim na TV reklamama i u hollywoodskim hitovima. Čak se i najpovezanije obitelji u vrijeme blagdanskog ludila posvađaju. I ne očajavajte zbog toga. Upamtite, svađa i mirenje najintenzivniji su način povezivanja - objašnjava bračni terapeut Andrew G. Marshall.

Na prvome mjestu top liste blagdanskih svađa vodi pitanje kod čije će obitelji provesti blagdane. Razlog za svađu je i novac, bilo da je jedan partner razočaran zbog poklona ili, što je znatno češće, jedan partner smatra kako je vrijeme za štednju, a drugi ponavlja kako “barem u ovo doba nećemo štedjeti”.

‘Ti nikada...’ uvijek vodi svađi

Uzrok svih svađa su optužbe koje počinju s: “Ti uvijek” i “Ti nikada”. Kad čuje: “Ti nikada ne pomažeš”, partner se sjeti barem deset situacija u kojima je pomogao. - Ono što želite, tako i recite. Umjesto: ‘Ti nikada ne usisavaš’, radije recite: ‘Molim te, prijeđi boravak s usisavačem’ - kaže Marshall.

Pažnja, pažnja! Zajedno izglasajte budžet za party

Želite prirediti blagdanski party, no on je uložio veto tvrdeći da si to ne možete priuštiti. Kako biste spriječili takve frustrirajuće situacije, zajednički odredite blagdanski budžet kojim ćete moći pokriti sve troškove a da pritom ne bankrotirate.

Foto: Dreamstime

Djeca neće znati da ste u kolač stavili vanilin šećer

Zaboravio je kupiti štapić vanilije, a trgovine su se zatvorile i ne možete napraviti kolač koji ste obećali djeci. Ako imate, kolaču dodajte vanilin šećer i upamtite, frustracije iskaljujemo na partneru jer je “pri ruci”. Ako je pogriješio, imajte na umu da je uzrujan i ne stavljajte mu sol na ranu.

Kod mojih ili tvojih?

Umjesto da se svađate, pronađite kompromis. Nekoliko dana provedite s njegovom, a nekoliko s vašom obitelji. Ili jednostavno pobjegnite od svih.

Opusti se i uživaj, ne daj da ti nešto kvari doživljaj...

Nemojte unaprijed stvoriti u glavi idealni scenarij jer će vam sve što se dogodi izvan njega upropastiti blagdane i izazvati stres. Radije se opustite te dopustite čaroliji da se dogodi.

Obiteljska ‘idila’

Svađe s njegovom obitelji su neizbježne. On ne primjećuje tenzije te ne razumije zašto se uzrujavate. Odmaknite se od uzroka napetosti - izvedite psa u šetnju.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: