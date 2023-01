Blagodati kikiriki maslaca: Odličan za zdravlje i vitku liniju, a možete ga napraviti i sami

Istraživanja pokazuju da ljudi koji redovito jedu orašaste plodove, te proizvode od orašastih plodova, uključujući maslac od kikirikija, imaju manji rizik od razvoja bolesti srca, te dijabetesa tip 2. Maslac od kikirikija vrlo je bogat nutrijentima koji pozitivno djeluju na zdravlje: među ostalim vitaminom E, magnezijem, željezom, selenom i vitaminom B6, prenosi portal Strong Body and Mind.

Kikiriki sadrži biotin, vitamin B koji je neophodan za zdravu kosu i cjelokupno zdravlje vlasišta. Također, sadrži i vitamin E, koji hrani kožu i štiti je od štetnih UV zraka. Taj vitamin važan je i u prevenciji nekih vrsta raka, pa maslac od kikirikija može imati i takav učinak. Kako sadrži relativno mali udio ugljikohidrata, pomaže u boljoj kontroli šećera u krvi, pa je odličan izbor namaza za međuobrok za ljude koji boluju od dijabetesa tip 2.

Kikiriki ima visok udio niacina. Za ljude koji jedu hranu bogatu niacinom, tj. vitaminom B3, manje je vjerojatno da će razviti Alzheimerovu bolest ili druge poremećaje pamćenja, pokazuju istraživanja. Pretpostavlja se da niacin pomaže u oporavku oštećenja stanica mozga te štiti mozak od bolesti. Također, sadržaj p-kumarinske kiseline u kikirikiju, a onda i u maslacu od kikirikija pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa na stanicama tijela povezanih s neurodegenerativnim bolestima.

Postoje istraživanja koja ukazuju na to da konzumiranje maslaca od kikirikija u umjerenim količinama može smanjiti rizik od žučnih kamenaca za 25 posto. Pretpostavlja se da bi razlog mogla biti činjenica da veliki udio kamenaca predstavljaju kamenci kod kojih je kolesterol uzrok, koji su povezani s visokim razinama ‘lošeg’ kolesterola. Kako kikiriki ima sposobnost snižavanja LDL (lošeg kolesterola) i povećanja 'dobrog' kolesterola (HDL), time se smanjuje mogućnost razvoja žučnih kamenaca.

Osim toga, istraživanje provedeno na Sveučilištu Harvard pokazalo da su žene koje su jele najmanje pet porcija orašastih plodova tjedno (otprilike jedna žlica maslaca od kikirikija dnevno) imale 44 posto manji rizik od srčanih bolesti u usporedbi sa ženama koje su rijetko jele orašaste plodove.

Među ostalim, čini se da kombinacija maslaca od kikirikija i jabuka pomaže - mršavljenju. Naime, studija u British Journal of Nutrition pokazala je da su ljudi koji su jeli kikiriki ili maslac od kikirikija za doručak imali značajno manju želju za jelom do podne. Istraživači misle da bi to moglo biti zato što je maslac od kikirikija povezan s povećanjem proizvodnje peptida YY (PYY), hormona osjećaja sitosti. Budući da pomaže u kontroli apetita, ne čudi da je jedno istraživanje pokazalo da oni koji jedu orašaste plodove obično imaju zdraviji indeks tjelesne mase (BMI) od ljudi koji ih rijetko konzumiraju.

Naravno, važno je imati na umu da ga ne smijete konzumirati sa žlicom, u neograničenim količinama. Riječ je o proizvodu koji ima gotovo 100 kalorija po žlici, pa je najbolje ograničiti se na porciju od dvije žlice. Osim toga, kad ih kupujete, provjerite dodatke na etiketi, jer oni značajno mogu utjecati na kalorijsku vrijednost i učinak na zdravlje. Birajte maslac bez dodanih hidrogeniziranih ulja (trans masti) i drugih sumnjivih sastojaka, kako biste bili sigurni da će imati dobar učinak.

Da biste bili sigurni u njegovu kvalitetu, možete ga pripremiti i sami. Evo recepta:

Domaći maslac od kikirikija

Sastojci:

Priprema: Na suhoj dubokoj tavi prepržite kikiriki, uz povremeno protresanje, kako bi se zapržio ravnomjerno. Kad u zraku počnete osjećati miris kikirikija i prvi komadi počinju crniti i na njima se vide sitne kapljice ulja kojeg ispuštaju, maknite ih s vatre i prebacite u električnu sjeckalicu. Usitnite ga kratko, tako da dobijete krupne mrvice, pa dodajte soja umak, med i sol. Pred kraj, kad se maslac od kikirikija skoro formirao dodajte postupno malo sezamovog ulja. Maslac je gotov i možete uživati u njemu.

