Smijeh u teškim vremenima: Treba nam više nego ikad prije

'Imam rak'. To mi je rekla. Pokušavao sam se boriti sa suzama, no ona je tad nasmijano rekla da situacija nije potpuno crna jer će dobiti besplatnu operaciju grudi, ispričao je psiholog Clay Drinko

<p>Živo se sjećam kako sam izlazio iz postaje Grand Central kad sam primijetio maminu poruku da joj se hitno javim - prisjeća se psiholog <strong>Clay Drinko</strong> za <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/play-your-way-sane/202010/how-use-humor-manage-stress">Psychology Today</a>. Kaže kako je odmah imao loš osjećaj i osjetio je težinu u želucu. Nazvao ju je očekujući najgore.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je šest vrsta smijeha</p><p>- 'Imam rak'. To mi je rekla. Pokušavao sam se boriti sa suzama, no ona je tad nasmijano rekla da situacija nije potpuno crna jer će dobiti besplatnu operaciju grudi. Sad uviđam kako je to bio mračan humor, no tako funkcionira moja obitelj. Rođaci i ja smo se čak šalili na bakinom sprovodu. Kao što kaže Michelle Obama, kad je život težak, pokušavamo se međusobno nasmijati - nastavio je Clay pojašnjavajući kako smo trenutačno suočeni s najtežim vremenima zapadnjačke civilizacije.</p><p><br/> Šumski požari, superoluje, globalna pandemija, globalna financijska kriza, politički nemiri i podjele, rekordna nezaposlenost, a pritom bismo se trebali držati razmaka od najmanje dva metra. </p><h2>Humor koji koristi</h2><p>Stoga je nazvao stručnjaka za humor <strong>Andrewa Tarvina</strong> kako bi porazgovarali o ulozi humora i smijeha u ovim teškim vremenima. Zajedno su improvizirali u Comedy Sportz timu u New Yorku i definitivno su čudan par na pozornici. Andrew je obožavatelj unaprijed pripremljenih šala, a Clay više voli spontane i nepredvidljive pošalice, No priznaje kako ne bi mogao smisliti dobru šalu da mu o tome ovisi život. Andrew izgovara smiješne stvari, a Clay ih izgovara na smiješan način. </p><p><br/> Andrew je pokrenuo konzultantsku tvrtku Humor that Works koja pomaže tvrtkama iskoristiti prednost humora u borbi protiv stresa. Clay je napisao knjigu Play Your Way Sane koja istražuje kako iskoristiti svakodnevne principe da bismo se umirili i uživali u trenutku.</p><p>- Kao i na pozornici, fokusiramo se na različite aspekte humora i improvizacije, no nakon razgovora s njim shvatio sam da u konačnici stižemo na isto mjesto. Humor, igra i smijeh su vitalan i učinkovit način da se umirimo, riješimo stresa i približimo jedni drugima - ističe Clay.</p><p>Smatra kako najprije valja razjasniti što se misli pod riječima humor, igra i smijeh. Andrew humor opisuje kao krovni termin koji uključuje šale, priče i igre. Igru pritom definira kao aktivnost kojom se bavimo u rekreativne svrhe, a osobito su joj sklona djeca. To su aktivnosti koje radimo za postizanje zadovoljstva.</p><p>Stuart Brown igru opisuje kao aktivnost bez posebne svrhe koja nas posve konzumira i sastavni je dio općeg zdravlja. Stoga je igra jedna od način kako iskusiti humor, no definitivno nije jedini način.</p><p>Smijeh s druge strane rezultat je humora, bez obzira je li riječ o šali, priči ili igri. U člancima koje su nedavno objavili New York Times i Economist, uz mnoge druge prednosti s obzirom na stanje u svijetu, smijeh pomaže u suzbijanju stresa, smanjuje krvni tlak i pomaže ljudima da postanu otporniji. A zaista smo pod stresom. Od početka epidemije 66 posto ljudi prijavilo je psihičke tegobe smatrajući da je pandemija negativno utjecala na njih. Mnogi su prijavili i da imaju problema sa spavanjem i jelom te pojačano konzumiraju alkohol. Sada, više nego ikad prije, potrebne su nam strategije za borbu protiv stresa.</p><h2>Četiri R kod upravljanja stresom</h2><p>Andrew ima pristup u kojem koristi četiri R da bi upravljao stresom. Reject, Reframe, Relive i Refresh. U prijevodu: Odbaci, Preradi, Otpusti i Osvježi. To je sjajan model koji se može iskoristiti i u ovo vrijeme.</p><p><strong>1. Reject</strong></p><p>Kad želimo umanjiti stres, najprije želimo eliminirati stresore. Andrew savjetuje da napravite listu od 10 stvari koje vam trenutačno uzrokuju stres, a potom razmislite kako se možete riješiti svake od tih stvari. Primjerice, ako ste pod stresom zbog posla, supruga, pandemije ili užurbanog jutra treba promotriti čega se možete riješiti.</p><p>Nećete dati otkaz ni razvesti se, no svakako možete gledati manje vijesti, odložiti telefon i zatražiti od supruga da više pomaže u jutarnjim satima. Odbacivanje stresora možda nije zabavno ni smiješno, no to je prvi korak prema upravljanju stresom, a eliminacija stresnih aktivnosti može biti zabavna.Andrew čak sugerira da napravite listu stvari koje više nećete raditi.</p><p><strong>2. Reframe</strong></p><p>Kad preradimo stresore započinje humor. Vjerojatno ne možete izbaciti sve što vam uzrokuje stres. Odrasli ste i postoje stvari koje morate raditi. E to je trenutak da ih preradite. To znači da ih možete pretvoriti u igru, dodajući im više zabave ili ih okrenuti u pozitivnom smjeru ako on postoji. Ako postoji način da promijenite perspektivu, svakako to učinite.</p><p>- To što moja mama misli da je rak dojke jednak besplatnoj operaciji grudi, primjer je prerađivanja. Njezin rak nije zbog toga nestao, ali pomogao joj je da se nasmije u teškoj situaciji. Tako i vi jutarnju užurbanost možete učiniti zabavnom igrom. Moja trogodišnja kćer me svakog jutra dovodila u stanje stresa dok to nismo pretvorili u igru. Sad prije gledanja crtića mora pojesti doručak, oprati zube, odjenuti se i dopustiti mi da je počešljam. Ako to ne učini, nema crtića. Možda nije nešto što izaziva salve smijeha, ali svakako je manje stresno nego što je bilo prije - nastavlja Clay.</p><p><strong>3. Relieve</strong></p><p>Nakon što ste uspješno prebrodili prva dva koraka, vrijeme je da otpustite stres. Budimo iskreni, neke su stvari jednostavno loše i to je u redu. Pustite ih da budu loše. Umjesto toga, usmjerite se na otpuštanje stresa kojeg uzrokuju. To znači da ćete prošetati, pripremiti toplu kupku ili vježbati disanje i meditirati kad je taj stresor pojavi.</p><p>Andrew preporučuje da vodite dnevnik humora kako biste ustanovili što vas u životu nasmijava. Većina ljudi ima smisao za humor, no ako se ne smatrate duhovitim čovjekom koji će sam smisliti šalu, prikupljajte duhovite stvari od drugih. Otkrijte što vas veseli i dodajte smijeh u život kako biste se oslobodili stresa.</p><p><strong>4. Refresh</strong></p><p>Ovo zadnje R je malo depresivno u svjetlu pandemije, a podrazumijeva osvježenje. Nekad smo mogli otići na odmor i dopustiti da nam se ondje otopi sav stres, no sad nas stres prati gdje god išli. Jesam li ponio masku, jesam li na dovoljnoj udaljenosti od drugih, imam li COVID - 19...</p><p>Stoga, umjesto putovanja, razmislite kako se možete osvježiti bez da odete negdje. Proputujte svijetom koristeći Google Maps i pronađite način da se opustite u vlastitom domu. Nemojte se ograničiti na samo nekoliko tjedana na godinu ili samo vikende.</p><p>Andrew sugerira da svakog dana nakon 25 minuta rada uzmete pauzu od pet minuta i u njih unesite humor.</p><p>Iako smo možda zapeli kod kuće i nosimo se sa puno više stresora nego prije, to ne znači da smo se odrekli humora. Humor rezultira smijehom koji nam olakšava stres i pomaže u životu. Kroz ova četiri koraka možete upravljati stresom i to bi se moglo pokazati ključnim u tome kako prebroditi ovu godinu.</p>