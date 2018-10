Blizanci sanjaju djecu, a Ovan padanje: Znate li što to znači?

Snovi su mjesto na kojemu se susrećemo s nesvjesnim. U REM fazi um može skočiti iz jednog čudnog scenarija na idući, a često naši snovi mogu procesuirati i ​​elemente iz našeg ‘budnog’ života, kao što su razgovori, susreti, osobe koje smo vidjeli... No kroz snove često izražavamo i duboko ukorijenjene probleme, strahove ili tjeskobe s kojima se možda nismo u stanju suočiti, nego ih potiskujemo duboko u sebe.

Očitavanje značenja naših snova može biti ključ za razumijevanje onoga što treba promijeniti u životu.

Ovan: padanje ili propadanje

Vi ste hrabri i odlučni, a vaša spremnost na preuzimanje odgovornosti znači da često obnašate neki autoritativan ili vodeći položaj. Iako volite voditi i pobjeđivati te biti glavni, san vašeg znaka govori upravo suprotno.

Kad sanjate da padate, riječ je o potpunom gubitku kontrole i osjećaja da možda nemate podršku koja vam je trenutačno nužno potrebna. Vama je uspjeh prioritet, a ideja poraza ili neuspjeha je nešto čega se istinski pribojavate. A taj strah javlja vam se kroz san o padanju, odnosno propadanju. Sve je potpuno izvan kontrole. Ako vas taj san ne preplaši dok traje, to označuje sposobnost da možete prevladati te izazove i strahove.

Bik: kašnjenje

Vama je kašnjenje ravno noćnoj mori. Ometa vas u ispunjenju obaveza, nabija vam osjećaj krivnje, a žurba u vama izaziva osjećaj tjeskobe i ispunjava vas stresom. Vi prezirete brze i nagle promjene koje vas izbacuju iz rutine i bude osjećaj nesigurnosti, pa san u kojemu ne stižete na vrijeme obaviti ono što trebate izaziva frustraciju. Ako sanjate da kasnite, to vam pokazuje da se bojite promjena, a s tim se možda niste spremni suočiti, priznati si taj strah. Naći se neočekivano u nepoznatim i neočekivanim okolnostima u vama budi nemir.

Blizanci: novorođenče

Možda će vas ovaj san preplašiti jer niste spremni imati djecu ili se bojite takve vrste odgovornosti. No sanjati dijete, odnosno bebu ima sasvim drukčije značenje – riječ je o novim idejama i spremnosti na rast. Poznati ste po svojoj prilagodljivosti i spontanosti, a istodobno pokazujete mnogo interesa za razna područja života.

Kad sanjate da imate dijete ili ste trudni ili pak trebate roditi dijete, to vas vaš nesvjesni um priprema za novi projekt koji je pred vama ili vam omogućuje pripremu za kreativno rješenje problema. Sanjati dojenčad također znači da je možda krajnje vrijeme da isprobate nešto novo u životu ili krenete tamo gdje nikad prije niste bili. Potencijali novih mogućnosti – to je poruka ovoga sna za vas.

Rak: voda

Ovo i nije neko iznenađenje za vas. Sigurno ste sanjali vodu, sebe u blizini velikog morskog plavetnila, kako hodate kroz nju, kako se kupate u moru ili plovite barkom uzburkanim morem. Vi ste znak vrhunske emotivne inteligencije, a voda u snovima predstavlja nesvjesne emocije.

Ovisno o količini vode, vašem raspoloženju i čistoći vode, ovaj san zapravo može predstavljati različite stvari. Na primjer, mutna voda mogla bi značiti da ste uhvaćeni u svojim negativnim emocijama i ne znate kako se izvući iz te situacije. Sanjate li vodu koja nadire, možda ćete se osjećati preplavljeno vlastitim emocijama. Ako je riječ o vodenom zidu, razmislite koliko ste zatvoreni i distancirani. Hodate li po vodi, previše kontrolirate svoje osjećaje.

Lav: letenje

Vi toliko silno žudite biti voljeni i obožavani, stoga ne začuđuje san u kojem imate nadnaravne moći superheroja. Budući da imate tendenciju promatrati druge, koje je bolje mjesto za to od nebeskih visina? Vi želite zadržati pažnju drugih na sebi, a ta vrsta egocentričnosti liječi se kroz san o letenju.

Kroz taj san oslobađate se od ograničenja koja žive u vama, a kojih niste u potpunosti svjesni. Pogled neprestano usmjeren na druge i potreba da zadivite druge može biti jako iscrpljujući, a pritom zaboravite da možete uživati i u drugim stvarima u životu. Letenjem dobivate osjećaj neviđene slobode i ljubavi prema spontanosti.

Djevica: zubi

Vi ste od onih koji pate od perfekcionizma te potrebe za redom i čistoćom. Prilično ste kritični prema sebi, ali i prema drugima, a tu se krije objašnjenje zašto sanjate zube. Ponekad ovaj san može biti težak, osobito ako prolazite kroz razdoblje tjeskobe i zabrinutosti, što je kod vas česta pojava.

Sanjati zube koji se klimaju, ispadaju ili trunu može upućivati na besmislenost i ispraznost života koji trenutačno vodite. Isto tako i problem oko komuniciranja vlastitih potreba s drugima. Vi tako nerado tražite pomoć koja vam je potrebna. Takav san vas može upozoravati i na osjećaj nemoći (perfekcionizam – nikad nije dovoljno dobro), pa i na nešto slabiju zdravstvenu situaciju.

Vaga: slavna osoba

Osoba ste koja ima visoko razvijene socijalne vještine, nitko nije kooperativniji i društveniji od vas. Trebaju vam drugi ljudi, želite se dokazati i pokazati, a upravo to utjelovljuje ovaj san - biti poseban, biti prihvaćen.

Sanjate li o susretu s nekim poznatim ili ste prijatelj sa slavnom osobom, to obično znači da idealizirate osobine koje vidite u njima i želite ih imati i vi. Uspoređujete se s drugima što može biti zahtjevno jer osjećate da niste dovoljno dobri. Ponekad takav san može značiti želju za bijegom od stvarnosti koja vam je zamorna ili dosadna, želite živjeti drukčiji život.

Škorpion: smrt

Ništa neuobičajeno za vas. Ipak je vaš znak simbol smrti i preporađanja. Poznati ste po strastvenoj, tajanstvenoj, ponekad i nasilnoj prirodi – a to su sve sastojci koji su potrebni za san poput ovog. Snovi o smrti ne znače doslovno umiranje fizičkog tijela u stvarnom životu. Riječ je o tome da vam je potrebna neka vrsta velike promjene ili preobrazbe unutar vas, odnosno u vašem stvarnom životu.

Ponekad takav san znači da čuvate nešto u sebi, skrivate to, a to vas muči i potrebna vam je promjena. Kad sanjate smrt to je obično pokazatelj da postoji neko ponašanje ili navika koju je potrebno promijeniti jer postajete samodestruktivni. Vrijeme je da nešto ‘usmrtite’ u sebi kako biste se osjećali oslobođeno.

Strijelac: proganjanje

Nitko ne voli biti progonjen u snu. Budi vas očajnički strah, bespomoćni ste i silno želite pobjeći od osobe koja vas progoni jer ste svjesni da bi vas mogla uloviti… Što to znači?

Vi ste od onih koji ne vole sputanost, a često vas prevelika odgovornost ili tuđa očekivanja stavljaju u takva stanja. Tada imate samo jedan cilj – pobjeći, no svjesni ste da bi vas tada mučilo grizodušje jer niste obavili ono što ste trebali ili obećali. Sanjati da ste progonjeni znači da pokušavate pobjeći od nečeg što vam je teško podnošljivo, bilo da je riječ o osobi ili situaciji. Također to može znači i potrebu za odmakom od poznate sredine, za putovanjem.

Jarac: vožnja izvan kontrole

Poznati ste po svojoj samokontroli i disciplini, zbog čega san da vozite, a ne možete upravljati svojim vozilom može biti apsolutno zastrašujući. Stvari su izvan kontrole i to vas čini nesigurnima. Vožnja u snu označava putovanje vašeg života, a zbog svoje organiziranosti, vi biste željeli unaprijed odrediti sve točke putovanja, isplanirati sve do detalja kako biste zaobišli neželjena iznenađenja.

Sanjate li kako ne možete voziti ravno ili vozite opasnim putovima, to bi moglo značiti da je neki element vašeg života izvan vaše kontrole. Ako ste u mogućnosti vratiti kontrolu nad vozilom, to znači da znate što trebate učiniti kako biste postigli svoje ciljeve. Ako, međutim, nastavljajte sanjati rizičnu i opasnu vožnju, pa i pad, to bi moglo značiti da vam je potrebna pomoć nekog drugog kako biste se prošli kroz nepredvidivu budućnost.

Vodenjak: susret s ljudima

Kad sanjate ljude, vrlo rijetko ćete sanjati o susretima s ljudima koje nikada niste vidjeli. Čak i ako je riječ o pukim prolaznicima kojima ne pridajete važnost, oni bi se mogli pojaviti u vašem nesvjesnom umu. Vi ste uz Vagu najdruštveniji znak Zodijaka. Ne možete bez ljudi i ne volite samoću.

Sanjate li prijatelja, to znači da postoje neki aspekti vaše osobnosti koje ste zanemarili ili odcijepili, a upravo ih ta osoba reflektira i pokazuje vam koji su to dijelovi vas koje potiskujete, odnosno koje kvalitete imate, a ne vidite ih. Sanjate li pak samo prolaznika, odnosno osobu koju ne poznajete dobro, to znači da se skrivate od samih sebe, od nekih dijelova sebe s kojima se niste spremni suočiti.

Ribe: nagost

Osjetljivi ste, bojažljivi. Često nosite svoje srce na dlanu, a biti osjećajno otvoren često podrazumijeva veliku ranjivost, a upravo je o tome riječ u ovom snu koji je dodijeljen vama. Iako se osamljujete, istovremeno se bojite samoće, osjećate se slabo, čak i onda kada pomažete drugima ili dobivate podršku od drugih.

Kad sanjate da ste goli u javnosti i među ljudima, to obično znači da ste izašli iz zone komfora i izložili se strahu od odbacivanja i neprihvaćanja. Vidjeti golu osobu u snu, predstavlja neku tjeskobu zbog otkrivanja gole istine o toj osobi ili situaciji u kojoj se nalazite. Može simbolizirati i nezakonitu ljubavnu vezu, gubitak prestiža ili neku skandaloznu aktivnost.