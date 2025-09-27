Papa Ivan Pavao II. 1997. godine pozvao Boba Dylana na koncert pred 300.000 ljudi. Jack Trbosjek poslao jezivo pismo policiji, a Connery snimio zadnji Bond film 1982.
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Bob Dylan pjevao svoje najbolje pjesme papi Ivanu Pavlu II.
Čitanje članka: < 1 min
Papa Ivan Pavao II. pozvao je Boba Dylana da na današnji dan 1997. godine izvede svoje pjesme "Knocking On Heaven's Door" i "A Hard Rain's A-Gonna Fall" za njega i publiku od 300.000 ljudi na Svjetskom euharistijskom kongresu u Bologni. Bio je to njegov način da se približi mladima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku