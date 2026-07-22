Kiša je doslovno izluđivala Zagrepčane u ljeto 1959. godine

Zamislite Zagreb, srijeda, 1. srpnja 1959. godine. Grad se budi kao i svaki dan, ali na kioscima se pojavljuje nešto sasvim novo - prvi broj Večernjeg lista, nastao spajanjem dotadašnjeg Narodnog lista i Večernjeg vjesnika. Cijena: 10 dinara. I odmah na naslovnici urednici se šale na vlastiti račun - u rubrici "Fuzija" novinar duhovito opisuje kako je supruga isprva bila zbunjena spajanjem novina, da bi na kraju priznala kako je "dobro to sve svršilo". No najveća tema tog dana - kiša. I to kakva! U tri dana tad je nad Zagrebom palo čak 57,3 litre vode po četvornome metru, brojka koju meteorolozi dotad nisu bilježili. Potoci su izlazili iz korita, ulice i podrumi bili su pod vodom, a vatrogasci su cijelu noć spašavali stanare i imovinu. Zvuči poznato? Poplavljeni su Kustošija, Črnomerec i Medveščak - iste priče koje čitamo i danas kad ljetne oluje pogode grad, samo bez SMS upozorenja i portala koji javljaju uživo.