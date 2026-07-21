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U zoološkom u Zagrebu zmije i krokodili nisu bili zanimljivi
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Dok danas planiramo obiteljski izlet u Zoološki vrt provjeravajući radno vrijeme i cijene ulaznica na internetu, 1977. Večernji list donio je sasvim drugačiju sliku ove zagrebačke atrakcije. U članku od 19. srpnja te godine piše da je Zoološki vrt, osnovan 1924., tad zauzimao 13 hektara i imao najbogatiji životinjski fond u zemlji: 69 vrsta sisavaca (237 primjeraka), 81 vrstu ptica (389 primjeraka), 22 vrste gmazova i 26 vrsta riba, od čega 20 domaćih.
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