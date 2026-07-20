DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Slijetanje na Mjesec pratilo je 600 milijuna ljudi diljem svijeta - Neil Armstrong i Edwin 'Buzz' proveli su oko 2 i pol sata na Mjesecu
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Neil Armstrong zakoračio na Mjesec: 'Mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo'
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Bio je to trenutak koji je pratilo više od 600 milijuna ljudi diljem svijeta: 20. srpnja 1969. lunarni modul Eagle u sklopu misije Apollo 11 uspješno je sletio na površinu Mjeseca, a nekoliko sati kasnije američki astronaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji se prošetao njegovom površinom.
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