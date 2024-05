Bob Marley mislio da je ozljeda, a imao je opasni melanom

Na današnji dan car Konstantin Veliki osnovao je grad koji danas poznajemo kao Istanbul, najveće gospodarsko i kulturno središte Turske. Prije se zvao Bizant, a rimski car Konstantin Veliki 330. godine prekrstio ga je u Konstantinopol i odredio novim središtem Rimskog Carstva. Dobio je nadimak Novi Rim. Car ga je proširio i izgradio u stilu helenističke kulture, spreman za obranu, a nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva postao je centar srednjeg vijeka.

Tijekom Bizantskog Carstva postao je Carigrad, a proglašenjem moderne republike dobiva današnji naziv.

Umro Bob Marely

Bob Marley, legenda reggae glazbe i ikona Jamajke, umire na današnji dan nakon duge bitke s melanomom. Imao je samo 36 godina. Crna mrlja ispod nokta na nozi, koju je on pripisao ozljedi od nogometa, ispostavila se mnogo ozbiljnijom. Njegove posljednje riječi svom sinu Ziggyju bile su: "Na svom putu gore, povedi me gore. Na svom putu prema dolje, nemoj me iznevjeriti."

Marley je spojio elemente reggaea, ska i rocksteadyja u svojoj glazbi te bio poznat po svom prepoznatljivom vokalu i stilu pisanja pjesama. Njegov izričaj učinio ga je globalnom figurom pop kulture.

Einstein objavio 'Opću teoriju relativnosti'

Albert Einstein objavio je "Opću teoriju relativnosti" 11. svibnja 1916. u znanstvenom časopisu Annalen Der Physik, nedugo nakon što je predstavio "Specijalnu teoriju relativnosti" nakon proučavanja kretanja tijela i elektromagnetizma u odsutnosti sile gravitacijske interakcije.

Radi njegove teorije, činjenica da olovka pada na tlo nije samo to, već ona pada prema središtu Zemlje jer ogromna masa Zemlje vuče prostor prema sebi. Gravitacija je zapravo zakrivljenost ili deformacija prostora. Dakle, što je neki predmet veći, prostor oko njega se više savija.