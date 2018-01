Boca piva jednako deblja kao i vrećica čipsa - i sabotira dijetu

Jedna od prednosti za koje stručnjaci kažu da izbacivanje alkohola donosi je - mršavljenje. Izbacivanjem alkohola iz svakodnevne upotrebe lakše se riješiti kilograma nakupljenih u vrijeme blagdana, kažu. Alkohol sadrži “prazne” kalorije - one s gotovo nikakvom nutritivnom vrijednošću koje nas debljaju, a ne zasite.

Prema kalkulatoru tvrtke Cancer Research UK, ako svakodnevno popijete veliku čašu vina, izbacivanje toga na jedan mjesec može vam uštedjeti gotovo 10.000 kalorija - to je četiri puta više od preporučenog dopuštenog dnevnog unosa kalorija za prosječnog čovjeka.

Povezan s bolestima

- Alkohol je jedna od namirnica koja nije esencijalna za normalno funkcioniranje organizma, za razliku od hrane. Unos alkohola povezuje se s povećanjem rizika za razvitak niza nezaraznih kroničnih bolesti, a pretjerani unos alkohola ozbiljno oštećuje jetru, povezuje se s razvitkom raka probavnog sustava, kod žena s rakom dojke, te znatno pridonosi nepotrebnom dnevnom kalorijskom unosu. Naime, jedan gram alkohola sadrži 7 kalorija što bi značilo da i boca piva sadrži oko 200 kcal, a dva dcl vina sadrži oko 160 kcal - objašnjava nam nutricionistica Nataša Šoštarić.

Osim kalorija iz alkohola, od ostalih nutrijenata ne dobivamo gotovo ništa. Kalorije nagomilane u alkoholnom piću jednostavniji je unijeti jer piće brže prolazi kroz organizam od krute hrane te ga je moguće unijeti kroz kraći period u većoj količini pri čemu znatno doprinosi dnevnom unosu kalorija i djeluje na povećanje tjelesne mase.

- Alkohol, nakon što se unese u probavni sustav, dolazi do jetre u kojoj se razgrađuje, pri čemu se stvaraju spojevi koji oštećuju jetru. Ako je riječ o duljem povećanom unosu alkohola, može doći do znatnih oštećenja jetrenih stanica, a to naposljetku može dovesti do ciroze jetre, posebice ako osoba ne prakticira pravilnu prehranu i dodatno opterećuje jetru masnom hranom - govori Šoštarić.

Maksimalna mjera

Ni jedna vrsta alkoholnih pića nije zdrava, no umjeren unos alkoholnih pića može povoljno djelovati na smanjenje rizika obolijevanja od srčanih bolesti kod onih koji inače imaju povećani rizik u obiteljskoj anamnezi. Svakako se zdravim osobama ne preporučuje konzumirati alkohol u te svrhe, jer su i dalje negativne posljedice puno veće od pozitivnih. Dnevna makismalna količina koja se preporučuje ženama je jedno serviranje piće, a muškarcima maksimalno dva - 1 serviranje bi bila jedna čaša vina (1 dcl), čaša piva (2 dcl) ili 0,03 dcl žestokog pića.

- Što se tiče samog izbora alkoholnih pića, istraživanja nisu pokazala razliku između konzumacije određenih pića, no malu prednost možemo dati vinima koja sadrže antioksidante poput rezervatrola, no ključ je umjerenost. Ono što svakako možemo istaknuti kao prednost jest socijalni moment kad u piću uživamo s prijateljima te zbog toga djeluje opuštajuće što može pridonijeti smanjenju svakodnevnog stresa - naglašava nutricionistica Šoštarić.

Bolje se spava ako se manje pije, a bogatiji će vam biti i seksualni život

Alkohol vas može učiniti pospanima i iscrpljenima, a redoviti unos alkohola može poremetiti vaš ritam spavanja, prema istraživanju Sveučilišta u Sussexu. Dr. Richard de Visser proveo je studiju s 857 odraslih Britanaca koji su se odrekli alkohola u siječnju. Nakon mjesec dana bez alkohola, 62 posto ispitanika izjavilo je da bolje spavaju, manje hrču i jača im libido. Alkohol vas i dehidrira, što šteti i vašoj koži. Neki ljudi primjećuju da izaziva ispijenost lica. Zamjena alkohola s više vode pogodovat će vašem tenu.

Zašto je mjesec bez alkohola dobar početak?

Nakon blagdanskih uživanja u alkoholu puno ljudi odluči se odreći alkohola u siječnju. Prema udruzi Alcohol Concern, pet milijuna Britanaca sudjelovalo je u akciji ‘Dry January’, odnosno ‘Siječanj bez alkohola’ prošle godine. Gotovo tri četvrtine sudionika manje je pilo i šest mjeseci kasnije.

Previše crnog vina više će štetiti srcu

Fenoli i polifenoli, među koje se ubrajaju i flavonoidi, djeluju kao antioksidanti, a puno ih ima u crnom vinu. Značajan dio zaštitnih učinaka vina pripisuje se povišenju zaštitnog HDL kolesterola. Međutim, treba istaknuti da je u više istraživanja dokazano da konzumiranje većih količina vina, kao i svih drugih vrsta alkoholnih pića, dovodi do velike štetnosti na kardiovaskularni sustav, stoga – prije svega umjereno! Čaša crnog vina je dovoljna da dobijemo korisne antioksidante i uživamo u jedinstvenom okusu, kaže nutricionistica Sanja Ćosić.

Manji trošak u siječnju i više zadovoljstva

Lako mjerljiva korist apstinencije od alkohola je i manji trošak, pogotovo ako pijete svaki vikend. Odlučite li se dulje pridržavati apstinencije, održat ćete snagu i volju zbog dostizanja ciljeva te se ispuniti osjećajem zadovoljstva.