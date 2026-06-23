Bodrit ćete 'vatrene' u 1 ujutro? Ne, ti ćeš! Uz ove savjete sutra ćete preživjeti i posao

Naravno da ću biti budan zbog utakmice noćas, no imam sreću jer sam upravo na odmoru, pa se mogu nervirati do kasno u noć, kaže uz smijeh obiteljski liječnik dr. Ivan Soldo kojeg smo zamolili za nekoliko rečenica komentara vezano uz činjenicu da se noćašnja utakmica između Hrvatske i paname igra u 1 sat. Mnogi će, vjerojatno, zbog toga izgubiti noć, a sutra je radni dan i obaveze čekaju, pa smo htjeli dobiti nekoliko savjeta za to kako se pripremiti.

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- Ta jedna utakmica ne predstavlja baš neki veliki problem, preživjet ćemo to bdjenje kao i novogodišnju noć, na primjer, s tim da pripreme za prijelaz iz jedne u drugu godinu ipak traju danima, pa smo već umorni i čini mi se da je teže ostati budan, kaže sugovornik. Budemo li se držali nekih pravila, ovaj put možda ne mora biti ni glavobolje ni mamurluka koji je na prijelazu iz jedne u drugu godinu uobičajen, dodaje.

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- Prije svega, nemojte spremati nešto teško za jelo i jesti to jako kasno, niti pretjerivati s alkoholom, jer nakon utakmice sigurno nećete moći zaspati, a bilo bi dobro odmoriti ako odmah ujutro morate na posao. Tko god može, stigne i danas popodne malo odrijemati, da lakše izdrži nervozu ispred televizora u kasno doba noći – savjetuje liječnik. Klonite se alkohola prije utakmice, a kad počne, nakon svake čaše alkohola popijte čašu vode. Tako ćete alkohol brže 'potjerate' iz tijela i smanjiti rizik od dehidracije, što je glavni uzrok glavobolje i mamurluka, naglašava dr. Soldo.

- Veliki ljubitelji nogometa koji se baš spremaju za gledanje utakmice u društvu vjerojatno neće moći zaspati popodne ili na večer i teško će se odreći gledanja utakmice uz alkohol, pa je preporuka da za ranu večeru ipak pripremite malo 'jači' zalogaj. Dobar izbor je meso s roštilja koje možete kombinirati s velikom zdjelom salate, da izbjegnete pretjerivanje u kruhu – savjetuje, pak, Tanja Pekez, obiteljska liječnica iz Kutine. Dobar zalogaj doprinijet će tome da alkohol slabije djeluje, pa je preporuka da se i prije same utakmice pojede sličan, ali puno manji obrok, kaže.

- Nakon rane večere, prije utakmice između Bosne i Katara koja počinje u 21 sat, preporučila bih i laganu šetnju, da podignemo razinu kisika u tijelu i pripremimo organizam za napetost i navijanje. Također, izbjegavajte alkohol prije utakmice. Tijekom večeri pripremite veliki bokal rashlađene limunade bez šećera i uživajte u soku. C vitamin će vam podići energiju i rehidrirati organizam, pa ćete tijekom utakmice manje moći popiti – savjetuje liječnica. Limunada će, osim toga, potaknuti metabolizam, tako da ni zalogaji u kasnije doba ne bi trebali sjesti na želudac i omesti san nakon utakmice.

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Bokal limunade tijekom večeri pomoći će da imate manju želju za alkoholom tijekom tekme

- Tijekom utakmice preskačite reklame s nezdravom hranom i pivom, svime onime što deblja i izaziva stres. Za vrijeme reklama napravite kratke vježbe, nekoliko čučnjeva ili sklekova, što će vam skrenuti misli s hrane i pića i smanjiti stres. Ako baš morate 'grickati' tijekom utakmice, pripremite lubenicu ili dinju narezane na kockice. Bolje će vas rashladiti i rehidrirati od piva, a ne izazivaju glavobolju – savjetuje liječnica.

- Osim toga, zgodno aranžiran stol za tekmu, s voćem koje ste prigodno poslužili uvijek možete objaviti kao izazov na društvenim mrežama svima onima koji misle da se ne utakmica može gledati drugačije – kaže.

Kad utakmica završi, nastojte se što prije osvježiti u kupaonici i zavući u krevet. Ako smo izgubili tekmu, ne nervirajte se – probajte usnuti prisjećajući se svih onih sportaša koji su nam u zadnje vrijeme osvjetlali obraz i bar na kratko – zaboravite nogomet, savjetuju sugovornici.

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Pripremite ražnjiće od lubenice, dinje, ananasa, kivija... umjesto grickalica

Nije strašno ako uspijete odspavati samo 3 do 4 sata. Nedostajat će vam sna, no to nam se često dogodi kad počnu ljetne sparine noću, pa opet izguramo. Važno je samo nastojati se probuditi na vrijeme, kako bismo smanjili stres zbog jurnjave s klincima u vrtić ili na posao. Ili kašnjenje na neki važan sastanak. No, čak ni u tom slučaju, ne zovite svog doktora za dan bolovanja, izdržite hrabro, kaže u šali dr. Pekez.

- Dan započnite velikom čašom vode i jakim doručkom koji će vam dati više energije ujutro – savjetuje dr. Soldo. Preporuka je omlet od jaja s povrćem, ili sendvič s purećom šunkom. Ujutro si dozvolite i malo jaču kavu, no ne pretjerujte. Kad ponovo osjetite umor korisnije je pojesti neku voćku ili šaku orašastih plodova, koji će vam povratiti energiju, savjetuje dr. Soldo.

I kad se riješite poslovnih obaveza, nastojte odvojite 20-ak minuta do pola sata za odmor, kako biste povratili energiju za kraj dana, zaključuju sugovornici.