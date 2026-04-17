Bogata nasljednica pljačkala je banke sa svojim otmičarima

Nasljednica novinskog magnata Williama Randolpha Hearsta, njegova unuka Patricia Hearst, snimljena je preksinoć automatskom kamerom kao članica bande koja je opljačkala jednu lokalnu banku u San Franciscu. Prema izjavi pomoćnika državnog tužioca za Sjevernu Kaliforniju, Roberta Browninga, Patricia je skrivenom kamerom snimljena kao članica bande, ali se na snimci teško vidi da jedan od pljačkaša stoji iza nje s puškom. Podsjeća da je riječ o bogatoj nasljednici vlasnika novinskog koncerna Hearst, otetoj 4. veljače od strane tzv. Simbiozne oslobodilačke armije, za koju još nije moguće utvrditi je li sudjelovala u pljački dobrovoljno ili su je otmičari na to primorali, prenosi Večernji list od 17. travnja 1974. godine u rubrici "Iz svijeta".