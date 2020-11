Sestre\u00a0s roditeljima Heidi i Marcom \u010desto se uspore\u0111uju\u00a0s obitelji Kardashian, a\u00a0Charli i Dixie D'Amelio (18) postale su toliko popularne da \u010dak pokre\u0107u vlastiti reality show.\u00a0Zapravo, par je popularniji na TikTok-u nego svi \u010dlanovi obitelji Kardashian zajedno.

Preselili su se u LA prije pandemije i sada iznajmljuju luksuzni dvorac s bazenom - \u0161to je\u00a0savr\u0161ena kulisa za snimanje njihovog sadr\u017eaja. Sestre \u017eive\u00a0s mamom Heidi (48),\u00a0glamuroznim biv\u0161im modelom i fotografkinjom, i ocem politi\u010darom Marcom (51).

I zasigurno u\u017eivaju u pogodnostima koje donosi njihova nova slava, u partnerskim odnosima s velikim brendovima, uklju\u010duju\u0107i Hollister traperice.

it\u2019s christmas season and u know what that means....holiday pjs!!@amazonfashion ##pajamajam ##founditonamazon ##ad

Me\u0111utim, nije sve tako savr\u0161eno kako zvu\u010di - obitelj je navodno morala platiti puni za\u0161titarski tim koji \u0107e ih za\u0161tititi nakon \u0161to je pratitelj njihovih dru\u0161tvenih mre\u017ea prijetio da \u0107e se pojaviti u njihovom domu.

Prethodno su sestre redovito objavljivale videozapise iz poznate TikTokove ku\u0107e Hype House - kolektiva mladih kreatora TikTok sadr\u017eaja koji \u017eive zajedno u vili u LA-u i poma\u017eu jedni drugima u promociji.

Sprijateljila se s nekim od najve\u0107ih svjetskih zvijezda i ima gotovo 70 milijuna pratitelja,\u00a0pa nije ni \u010dudo da je Addison Lee (19) trenutno jedno od najve\u0107ih imena TikTok\u00a0platforme.

Poznata po svojim plesnim pokretima, Addison se proslavila nakon \u0161to je rutina koju je radila na pjesmu\u00a0Mariah Carey 'Obsessed' postala viralna - svidjela\u00a0se i samoj pjeva\u010dici.

Sada, zahvaljuju\u0107i svojoj novoprona\u0111enoj slavi, Addison se razme\u0107e svojim luksuznim \u017eivotom na dru\u0161tvenim mre\u017eama, s desecima slika na bazenu, blagdanskim snimkama i dizajnerskom odje\u0107om i nakitom. Ranije ove godine zvijezdi je poklonjen i bijeli Jeep - automobil iz snova.

Tako\u0111er \u0107e debitirati u gluma\u010dkoj ulozi, glume\u0107i u remakeu romanti\u010dne komedije 'She\u2019s All That', a nedavno je po uzoru na kolekciju oblikovane odje\u0107e Kim Kardashian-West pokrenula i vlastitu.

Pjeva\u010dica Loren bila je najpra\u0107enija influencerica u aplikaciji kada se prvi put pridru\u017eila 2015. godine.\u00a0Karijeru na dru\u0161tvenim mre\u017eama zapo\u010dela je objavljivanjem pjeva\u010dkih videa, a objavila je osam singlova i sklopila ugovor s Virgin Recordsom.

Loren - koja je glumila u glazbenom spotu Taylor Swift The Man - tako\u0111er je dobila sponzorirane\u00a0ugovore s brendovima kao \u0161to su Hyundai, Burger King i Revlon. Osim toga \u0107e objaviti i vlastitu kolekciju nakita.

Kada je po\u010detkom ove godine napunila 18 godina, Loren se po\u010dastila bijelim Range Roverom, za kojeg se smatra da vrijedi pribli\u017eno 635 tisu\u0107a kuna. U listopadu je kupila vlastitu ku\u0107u s spiralnim stubi\u0161tem.

Jedno je od najve\u0107ih imena dru\u0161tvenih mre\u017ea, on\u00a0sada \u017eivi u holivudskom dvorcu koji se mo\u017ee pohvaliti vlastitim studijem, ali Spencer X - pravim imenom Spencer Polanco Knight - usmjerio je svoju pozornost samo na snimanje TikTok videa.

S jo\u0161 uvijek mladih\u00a028 godina, prili\u010dno je godina stariji od ve\u0107ine zvijezda TikToka, ali to ga nije zaustavilo. Obra\u0107aju\u0107i se Forbesu, Spencer je rekao: 'Bit \u0107u najve\u0107i posao koji je \u010dovjek stvorio u industriji zabave. A moj san nastupiti na Super Bowlu'.

Novac zara\u0111uje izravno iz TikTokovog fonda za kreatore, a tako\u0111er reklamira brendove poput\u00a0Oreo, Sony, Skechers i HBO.

Bella se TikToku pridru\u017eila tek u travnju ove godine, ali ve\u0107 je prikupila 44 milijuna pratitelja. Pripadnica ameri\u010dkih marinaca\u00a0ro\u0111ena je na Filipinima, a smatra se da trenutno \u017eivi na Havajima. Iako se tek nedavno pojavila,\u00a0ve\u0107 je sura\u0111ivala s nekim velikim imenima.

Povezana je s biv\u0161im partnerom Kylie Jenner -\u00a0Tygom, a tako\u0111er je prijateljica s make-up viza\u017eistom i influencerom\u00a0na dru\u0161tvenim mre\u017eama Jamesom Charlesom, koji je tako\u0111er prijatelj sa Charlie\u00a0i Dixie D\u2019Amelio.

Ta je 19-godi\u0161njakinja poznata uglavnom po svojim izra\u017eajnim crtama lica i videozapisima o sinkronizaciji usana, a \u010desto se usput zabavlja na glam lokacijama i pozira za slike u bikiniju.

Zvijezda se redovito razme\u0107e svojim jako tetoviranim tijelom. Na pitanje obo\u017eavatelja za\u0161to ih ima toliko, Bella je objavila video s naslovom: 'Imala sam te\u0161ko djetinjstvo. Moji o\u017eiljci od zlostavljanja \u010dine me nesigurnom\u00a0i zato sam ga prekrila tetova\u017eama'.\u00a0

Ro\u0111en u Indiji, 17-godi\u0161nji Riyaz Aly veliko je ime u modnim blogovima i redovito objavljuje slike i videozapise koji prikazuju njegov jedinstveni stil. Na gotovo svakoj slici Riyaz, koji je ujedno i glumac, pokazuje svoju impresivnu kolekciju satova. Tako\u0111er redovito pozira na motociklima\u00a0i vlasnik je crvenog sportskog automobila Mercedes.

Riyaz ima nekoliko vrlo poznatih prijatelja, a nedavno je nastupio u live emisiji s pop pjeva\u010dem Justinom Bieberom na Instagramu, gdje su, izme\u0111u ostalog, razgovarali o situaciji tijekom pandemije Covid-19 u Indiji.

Poznat po svojim plesovima i videozapisima o sinkronizaciji usana na kojima \u010desto prikazuje svog petogodi\u0161njeg brata, Michael \u017eivi u vili u LA-u i osnovao je vlastiti kolektiv pod nazivom Shluv.

U razgovoru za Media Kix, Michael (20) je skromno otkrio: '\u017delim jednostavno postati mogul i da sve \u0161to dotaknem pretvori u zlato! Dugoro\u010dno, definitivno \u017eelim biti super etablirani YouTuber. \u017delim biti jedan od najboljih YouTubera kao \u0161to sam sada na TikTok-u. \u017delim preuzeti YouTube'.

Tako\u0111er je rekao Forbesu da se 'trudi biti glavni influencer na TikTok-u'.

Ranije ove godine, dva Michaelova videozapisa na kojima se vidi kako ple\u0161e na pokretnim stepenicama postala su me\u0111u naj\u010de\u0161\u0107e dijeljenim TikToksima s gotovo pola milijarde pregleda.

Tako\u0111er ima puno sponzorskih ugovora, uklju\u010duju\u0107i jednogodi\u0161nje partnerstvo s Bangovim energetskim pi\u0107ima. A njegov oglas za teku\u0107i sapun za ruke Safeguard postigao je 100 milijuna pregleda.

Baby\u00a0Ariel, pravog imena Ariel Rebecca Martin, prvi se put proslavila u aplikaciji Musical.ly prije nego \u0161to se pridru\u017eila TikTok-u. Dvadesetogodi\u0161njakinja je zapo\u010dela raditi na svojoj glazbenoj karijeri 2017. godine, a iste godine objavila je svoj prvi singl 'Aww'.

Od prvog izdanja pjesme Baby Ariel, njezin video spot 'Perf'\u00a0iz 2018. godine trenutno ima preko 37 milijuna pregleda na YouTubeu.

Prema Film Dailyu, \u0161u\u0161kalo se da je Baby Ariel povezana s TikToker Jacobom Sartoriusom, pjeva\u010dem Daniel Skyeom, TikTokerom\u00a0Zachom Claytonom i zvijezdom TikToka Blakeom Grayom.

Bogati TikTok klinci: Proslavili se videima, s 18 žive u luksuzu

Era društvenih medija donijela je sa sobom novi fenomen - klince koji su zahvaljujući svojim popularnim video zapisima i velikim brojem pratitelja postali milijunaši, pa su i prije punoljetnosti postali bogatiji od prosjeka

<p>Čini se kako ovi klinci svaku svoju budnu minutu provode objavljujući videozapise na TikTok-u, od plesnih rutina do slatkih selfieja sa svojim ljubimcima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Razvoj mozga djece i izloženost ekranima</strong></p><p>No, iako mnogima to može izgledati kao gubljenje vremena, ove mlade zvijezde društvenih mreža zapravo sakupljaju bogatstvo iz svojih nepreglednih nizova isječaka.</p><p>Samo ovog tjedna, 16-godišnja Charli D'Amelio postala je prva zvijezda TikToka na svijetu koja je nadmašila 100 milijuna pratitelja na platformi za dijeljenje video zapisa. Sada može birati koje će sponzorirane sadržaje reklamirati po cijeni od desetak do stotine tisuća kuna, što je čini jednom od najmoćnijih influencera na svijetu.</p><p>Ali, ona nije jedina tinejdžerica koja je imala dovoljno sreće da unovči svoju TikTok slavu.</p><p>The Sun otkriva koja su trenutno najveća imena na TikToku i ponešto o njihovom luksuznom životu:</p><h2>Charli D’Amelio i sestra Dixie D’Amelio</h2><p>Sestre s roditeljima Heidi i Marcom često se uspoređuju s obitelji Kardashian, a Charli i Dixie D'Amelio (18) postale su toliko popularne da čak pokreću vlastiti reality show. Zapravo, par je popularniji na TikTok-u nego svi članovi obitelji Kardashian zajedno.</p><p>Preselili su se u LA prije pandemije i sada iznajmljuju luksuzni dvorac s bazenom - što je savršena kulisa za snimanje njihovog sadržaja. Sestre žive s mamom Heidi (48), glamuroznim bivšim modelom i fotografkinjom, i ocem političarom Marcom (51).</p><p>I zasigurno uživaju u pogodnostima koje donosi njihova nova slava, u partnerskim odnosima s velikim brendovima, uključujući Hollister traperice.</p><p>Međutim, nije sve tako savršeno kako zvuči - obitelj je navodno morala platiti puni zaštitarski tim koji će ih zaštititi nakon što je pratitelj njihovih društvenih mreža prijetio da će se pojaviti u njihovom domu.</p><p>Prethodno su sestre redovito objavljivale videozapise iz poznate TikTokove kuće Hype House - kolektiva mladih kreatora TikTok sadržaja koji žive zajedno u vili u LA-u i pomažu jedni drugima u promociji.</p><h2>Addison Rae</h2><p>Sprijateljila se s nekim od najvećih svjetskih zvijezda i ima gotovo 70 milijuna pratitelja, pa nije ni čudo da je Addison Lee (19) trenutno jedno od najvećih imena TikTok platforme.</p><p>Poznata po svojim plesnim pokretima, Addison se proslavila nakon što je rutina koju je radila na pjesmu Mariah Carey 'Obsessed' postala viralna - svidjela se i samoj pjevačici.</p><p>Sada, zahvaljujući svojoj novopronađenoj slavi, Addison se razmeće svojim luksuznim životom na društvenim mrežama, s desecima slika na bazenu, blagdanskim snimkama i dizajnerskom odjećom i nakitom. Ranije ove godine zvijezdi je poklonjen i bijeli Jeep - automobil iz snova.</p><p>Također će debitirati u glumačkoj ulozi, glumeći u remakeu romantične komedije 'She’s All That', a nedavno je po uzoru na kolekciju oblikovane odjeće Kim Kardashian-West pokrenula i vlastitu.</p><h2>Loren Gray</h2><p>Pjevačica Loren bila je najpraćenija influencerica u aplikaciji kada se prvi put pridružila 2015. godine. Karijeru na društvenim mrežama započela je objavljivanjem pjevačkih videa, a objavila je osam singlova i sklopila ugovor s Virgin Recordsom.</p><p>Loren - koja je glumila u glazbenom spotu Taylor Swift The Man - također je dobila sponzorirane ugovore s brendovima kao što su Hyundai, Burger King i Revlon. Osim toga će objaviti i vlastitu kolekciju nakita.</p><p>Kada je početkom ove godine napunila 18 godina, Loren se počastila bijelim Range Roverom, za kojeg se smatra da vrijedi približno 635 tisuća kuna. U listopadu je kupila vlastitu kuću s spiralnim stubištem.</p><h2>Spencer X</h2><p>Jedno je od najvećih imena društvenih mreža, on sada živi u holivudskom dvorcu koji se može pohvaliti vlastitim studijem, ali Spencer X - pravim imenom Spencer Polanco Knight - usmjerio je svoju pozornost samo na snimanje TikTok videa.</p><p>S još uvijek mladih 28 godina, prilično je godina stariji od većine zvijezda TikToka, ali to ga nije zaustavilo. Obraćajući se Forbesu, Spencer je rekao: 'Bit ću najveći posao koji je čovjek stvorio u industriji zabave. A moj san nastupiti na Super Bowlu'.</p><p>Novac zarađuje izravno iz TikTokovog fonda za kreatore, a također reklamira brendove poput Oreo, Sony, Skechers i HBO.</p><h2>Bella Poarch</h2><p>Bella se TikToku pridružila tek u travnju ove godine, ali već je prikupila 44 milijuna pratitelja. Pripadnica američkih marinaca rođena je na Filipinima, a smatra se da trenutno živi na Havajima. Iako se tek nedavno pojavila, već je surađivala s nekim velikim imenima.</p><p>Povezana je s bivšim partnerom Kylie Jenner - Tygom, a također je prijateljica s make-up vizažistom i influencerom na društvenim mrežama Jamesom Charlesom, koji je također prijatelj sa Charlie i Dixie D’Amelio.</p><p>Ta je 19-godišnjakinja poznata uglavnom po svojim izražajnim crtama lica i videozapisima o sinkronizaciji usana, a često se usput zabavlja na glam lokacijama i pozira za slike u bikiniju.</p><p>Zvijezda se redovito razmeće svojim jako tetoviranim tijelom. Na pitanje obožavatelja zašto ih ima toliko, Bella je objavila video s naslovom: 'Imala sam teško djetinjstvo. Moji ožiljci od zlostavljanja čine me nesigurnom i zato sam ga prekrila tetovažama'. </p><h2>Riyaz Aly</h2><p>Rođen u Indiji, 17-godišnji Riyaz Aly veliko je ime u modnim blogovima i redovito objavljuje slike i videozapise koji prikazuju njegov jedinstveni stil. Na gotovo svakoj slici Riyaz, koji je ujedno i glumac, pokazuje svoju impresivnu kolekciju satova. Također redovito pozira na motociklima i vlasnik je crvenog sportskog automobila Mercedes.</p><p>Riyaz ima nekoliko vrlo poznatih prijatelja, a nedavno je nastupio u live emisiji s pop pjevačem Justinom Bieberom na Instagramu, gdje su, između ostalog, razgovarali o situaciji tijekom pandemije Covid-19 u Indiji.</p><h2>Michael Le</h2><p>Poznat po svojim plesovima i videozapisima o sinkronizaciji usana na kojima često prikazuje svog petogodišnjeg brata, Michael živi u vili u LA-u i osnovao je vlastiti kolektiv pod nazivom Shluv.</p><p>U razgovoru za Media Kix, Michael (20) je skromno otkrio: 'Želim jednostavno postati mogul i da sve što dotaknem pretvori u zlato! Dugoročno, definitivno želim biti super etablirani YouTuber. Želim biti jedan od najboljih YouTubera kao što sam sada na TikTok-u. Želim preuzeti YouTube'.</p><p>Također je rekao Forbesu da se 'trudi biti glavni influencer na TikTok-u'.</p><p>Ranije ove godine, dva Michaelova videozapisa na kojima se vidi kako pleše na pokretnim stepenicama postala su među najčešće dijeljenim TikToksima s gotovo pola milijarde pregleda.</p><p>Također ima puno sponzorskih ugovora, uključujući jednogodišnje partnerstvo s Bangovim energetskim pićima. A njegov oglas za tekući sapun za ruke Safeguard postigao je 100 milijuna pregleda.</p><h2>Baby Ariel</h2><p>Baby Ariel, pravog imena Ariel Rebecca Martin, prvi se put proslavila u aplikaciji Musical.ly prije nego što se pridružila TikTok-u. Dvadesetogodišnjakinja je započela raditi na svojoj glazbenoj karijeri 2017. godine, a iste godine objavila je svoj prvi singl 'Aww'.</p><p>Od prvog izdanja pjesme Baby Ariel, njezin video spot 'Perf' iz 2018. godine trenutno ima preko 37 milijuna pregleda na YouTubeu.</p><p>Prema Film Dailyu, šuškalo se da je Baby Ariel povezana s TikToker Jacobom Sartoriusom, pjevačem Daniel Skyeom, TikTokerom Zachom Claytonom i zvijezdom TikToka Blakeom Grayom.</p>