Boja perunike ove godine je hit: Od uređenja interijera do mode

Ljubičasta boja napustila je trendove u uređenju interijera još davnih '70.-ih godina prošlog stoljeća i od tada se nije vraćala u modu, no ove godine ne samo da se vraća, već trendovi nalažu korištenje njenih najjačih nijansi, gotovo purpurne, prognoziraju u Pantone Color institutu, koji se smatra vodećim svjetskim autoritetom za prognoziranje trendova, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako muškarci i žene gledaju na boje?

Njihova je tvrdnja da će boja godine biti 'Very Peri', odnosno tamna plavičasta nijansa ljubičaste, inspirirana cvijetom perunike. Čini se pomalo čudnim izborom, pogotovo što se obično držimo prigušenih tonova jakih boja i nenametljivih nijansi u interijeru, no ovo je očito hrabar iskorak.

Valja uzeti u obzir da upravo Pantoneov godišnji izbor boja ima ogroman utjecaj na proizvođače tkanina i boja, kao i na dizajnere interijera koji žele biti u trendu, tako da ne treba ni sumnjati da će tržište ponuditi dosta izazova.

U Institutu Pantone kaže da 'Very Peri' utjelovljuje bezbrižno samopouzdanje i odvažnu znatiželju, pa ako osjećate da vašem karakteru odgovara taj opis, nema razloga da ju ne iskušate.

Andrew Dunning, iz London Contemporary, kaže da ova najava predstavlja veliki odmak od 'Elephant's Breath' srednje sive boje koja je vladala interijerima u ranim godinama ovog stoljeća. Kao pobornik tapeta s uzorkom i svjetlijih boja, Dunning smatra da je Very Peri topla boja i ne djeluje hladno kao 'obična ljubičasta', osobito ako oni koji se uhvate proizvodnje detalja za opremanje budu koristili baršun.

- Ljudi su se bojali boja, ali mislim da bi Very Peri mogao dobro funkcionirati kao boja nekog 'vau' komada, primjerice fotelje s presvlakom u toj boji. No, to je boja koja se bolje uklapa u garderobu, tu će biti više odvažnijih, manje nego kad je u pitanju interijer - smatra.

Beth Travers iz Bobo1325, dizajnerske tvrtke iz Manchestera misli da treba ublažiti otpor prema ljubičastoj. Veze s kraljevskom obitelji daju ovoj boji 'luksuz, moć i plemenitost', dodaje. Budući da 'Very Peri' predstavlja plavi ton ljubičaste, Travers vjeruje da ti tonovi mogu biti 'opuštajući i umirujući'.

Paula Taylor iz tvrtke Graham & Brown, tvrtke za boje čiji asortiman uključuje i nijansu ljubičasto plave poznate kao 'tanzanit' također smatra da bi njena upotreba mogla donijeti velike promjene u dekoraciji.

- Naš tanzanit ako se koristi u hodniku usrećuje naše posjetitelje. U dnevnoj sobi donosi osvježenje, ali treba ju koristiti u kombinaciji s nekim od naših 'mekanijih' bijelih tonova, poput 'Baked Cheesecake', za bezvremenski učinak - kaže.

Dodaje kako bi dobar prijem plavičasto ljubičaste mogao biti povezan s dobrim prijemom različitih nijansi plave i zelene, koji se također primjećuje od početka godine.

Simone Suss iz Studio Suss, londonske dizajnerske tvrtke, kaže da je to povezano sa željom da unesemo prirodu u naše domove. Jednostavno raste potreba da unesemo što više elemenata prirode u interijer, pa će ti elementi sigurno prevladavati.

- Uvijek sam inspirirana prirodnim svijetom. Mislim da će dizajn s tom kvalitetom biti ključan u 2022. godini - kaže.

Među ostalim nijansama koje se bore za prevlast u 2022. su Duluxov 'Bright Skies', prozračno plava boja neba, uz koju preporučuju upravo različite nijanse zelene. Ovaj niz plavih i zelenih boja pomalo podsjeća svježe lišće i umirujuću livadu.

Ipak, kratkoročno gledano, male su šanse da će jaka boja perunike baš preuzeti prevlast, više je vjerojatno da to bude boja detalja - fotelje, taburea, jastuka, ili posteljine. Odlično se slaže s bilo kojom nijansom bež ili sive boje, kažu stručnjaci za trendove u interijeru.