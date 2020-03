Znanstvenici u čudu: Zašto je lokva na Antarktici ljubičasta?

Slika bizarno ljubičaste lokve koju je na Twitteru objavio jedan od znanstvenika koji provodi istraživanja na Antarktici, otvara bezbroj pitanja. Naime, Scott Hotaling, sa studija bioloških znanosti na Sveučilištu Washington trenutno proučava fiziologiju i genomiku najvećeg endemskog insekta na Antarktici, pod latinskim nazivom 'Belgica Antarctica', a usput je naišao na zapanjujuće ljubičastu lokvu, na malom stjenovitom otočiću Humble, tik uz obalu Antarktike.

U izjavi za portal IFLScience rekao je da se lokva nalazi u blizini stanice Palmer i da je vrlo blizu oceana. Nalazi se na oko 5 metara nadmorske visine i čini se vrlo plitkim. Kako nije mogao razabrati što je potaknulo promjenu boje, obratio se kolegama znanstvenicima, objavivši fotografiju na Twitteru.

Otok Humble poznat je kao važno stanište za ptice, s nekoliko vrsta pingvina koji se tu osjećaju kao doma, pokazalo je istraživanje tvrtke BirdLife International. Hotaling dodaje kako vjeruje da boja na neki način može biti povezana s kolonijom pingvina. No kolege koje su mu odgovorile dodaju kako je boja blijede lavande vjerojatno rezultat cvjetanja mikroba.

A strikingly purple pond on Humble Island, Antarctica. We think the color comes from penguin colony “input” nearby. But why it turns so purple... not sure. pic.twitter.com/WxLXuLoHM9