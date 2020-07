A post shared by Tiffany Lee Popson (@guidetofashions) on Jul 27, 2020 at 12:45pm PDT

Oni \u017eeljni stilske igre, birat \u0107e i lagano ru\u017ei\u010daste tonove, koji super izgledaju u sivkastoj varijanti. Ovo je moderna elegancija za ljubitelje posebnih kreacija i onih koji se \u017eele istaknuti i otkriti dobar stil.

A post shared by Streetstyle Movement (@streetstylemvm) on Jul 27, 2020 at 8:41am PDT

Osim roze, tu je i zelena, ipak ne\u0161to popularnija, u maslinastim ili zagasitim tonovima, koja divno izgleda na lanu i vuni. Iako je vuna bazi\u010dno zimsko vlakno, ono je prisutno i ljeti, jer je odli\u010dan izolator, naro\u010dito na super tankoj elegantnoj tkanini. Najve\u0107i stilski uzor na tom podru\u010dju su, naravno, stylish Talijani.

A post shared by Fabrizio Di Paolo (@fabriziodipaoloph) on Jul 27, 2020 at 5:14am PDT

Iako je sme\u0111a izazov, likovi sa stilom odli\u010dno nose i nijansu konjaka, topli ton koji je \u010desto prisutan na ljetnim street style fotografijama.

A post shared by Fashion Blog (@fashionbyade) on Jul 22, 2020 at 1:26pm PDT

Siva je klasik jer je nosiva tijekom \u010ditave godina, a to zna\u010di da je odijelo tog tona optimalna kupnja i vrlo prakti\u010dna za svakodnevno kombiniranje.

Boje muških odijela: Idealne su tamno plava, siva i bijela kava

Iako se ponekad čini da muškarci imaju oskudan izbor nijansi i stilova, kad malo zagrebemo ispod površine njegova stila, činjenica da i on ima dosta opcija, a stvar je u detaljima

<p>Netko tko se brine o odijevanju i kome je stalo što nosi svaki dan, itekako će ponosno pokazati svoj stil, bez obzira radilo se o minimalistu koji ima samo dvije boje u ormaru plus bijele košulje ili kreativcu koji svakodnevno kombinira uzorak kravate i maramice u džepu sakoa.</p><p>Kad je riječ o bojama, zasigurno da je tamno plava najpopularnija, jer biznis styling voli sklad modrih pigmenata. Opcije su i kombinacija s kariranim motivom, jednim od najtraženijih u svijetu odijela.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izabrati sako koji pristaje savršeno</strong></p><p>Plava je gotovo simbol poslovnog odijevanja, ona da podliježe pravilu decentnosti i ozbiljnosti. A to je najbolja modna poruka u uredu. Naravno, ovisno o tome što osoba želi poručiti svojim izgledom.</p><p>No, bez obzira želi ili ne, odijevanje je komunikacija, a styling šalje poruku.</p><p>Stoga, zašto to ne iskoristiti, kao neverbalnu komunikaciju.</p><p>I dok je plava prisutna tijekom čitave godine, bež i bijela kava hit su ljeta i vrućih dana. Razlog tome je lan, prirodan materijal koji diše, no dosta se gužva i to je dio njegovog karaktera. Ipak, bolje su mješavine lana koje djeluju uredno i čak nakon izlaska iz auta ili sastanka. Mnogi ga se "boje" jer ima moment - ujutro speglan, navečer kao sažvakan.</p><p>Ljeti lan odlično izgleda i u bijeloj varijanti, s prugama ili bez, dostojan je ne samo sastanka, već i nekog važnog događanja, jer ovaj kvalitetan tekstil ima pozivnicu na sve važne evente.</p><p>Oni željni stilske igre, birat će i lagano ružičaste tonove, koji super izgledaju u sivkastoj varijanti. Ovo je moderna elegancija za ljubitelje posebnih kreacija i onih koji se žele istaknuti i otkriti dobar stil.</p><p>Osim roze, tu je i zelena, ipak nešto popularnija, u maslinastim ili zagasitim tonovima, koja divno izgleda na lanu i vuni. Iako je vuna bazično zimsko vlakno, ono je prisutno i ljeti, jer je odličan izolator, naročito na super tankoj elegantnoj tkanini. Najveći stilski uzor na tom području su, naravno, stylish Talijani.</p><p>Iako je smeđa izazov, likovi sa stilom odlično nose i nijansu konjaka, topli ton koji je često prisutan na ljetnim street style fotografijama.</p><p>Siva je klasik jer je nosiva tijekom čitave godina, a to znači da je odijelo tog tona optimalna kupnja i vrlo praktična za svakodnevno kombiniranje.</p>