Dnevni horoskop za utorak 6. listopada: Bika očekuje puno rada, Vage će zablistati!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji pojačavaju naklonost okoline, pa poslušajte što vam drugi žele reći. Bit ćete u boljoj psihofizičkoj formi, zadovoljni izgledom i dojmom kojeg ostavljate na druge. Uspješno ćete se oporavljati od zdravstvenih tegoba i osjetiti porast optimizma . Telefonski razgovor sa simpatijom djelovat će opuštajuće na vas.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Očekuje vas mnogo rada, sastanaka, ali i prepirki. Poslovni problemi ispreplitat će se sa stambenima, pa ih pokušajte redom rješavati. Budite pribrani i okruženi povjerljivim suradnicima. Ono što vas ne sada ne oslabi, učinit će vas jačima u možda važnijim stvarima od onih koji se sada događaju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Sadašnjim poslom niste prezadovoljni pa žudite za promjenom. Razmotrite sve mogućnosti i budite strpljivi; dobra prilika moguća je vrlo brzo. Planirate li odlazak na kraće putovanje, provjerite imate li sa sobom sve potrebne dokumente. Potkraj dana razveselit će vas poziv iz inozemstva ili dobre vijesti vašeg djeteta.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Unatoč zavrzlamama u komunikaciji i zastoja u ispunjenju obaveza, ipak ćete doći na svoje. Trud i zalaganje će vam se u konačnici isplatiti, pa vas zapreke neće obeshrabriti. U ljubavnim pothvatima bit ćete brzopleti i skloni pogrešnim procjenama. Previše ste pod dojmom prošlih loših iskustava i još uvijek „pušete na hladno“.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sami otvarajte put napretku, iskoristite sve što vam se nudi. Odnosi sa suradnicima bit će poticajni, a vaša sposobnost logičkog zaključivanja odlična. Ljubavni problemi sve su manji, pa ćete se lakše okrenuti budućnosti i produbiti postojeća poznanstva. Zateknete li se u društvu, svi će biti oduševljeni vašim smislom za humor.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Sloboda će vam biti najvažnija, što će unazaditi bliskost s vama dragim ljudima. Razmišljat ćete o prošlosti i pokušati uspostaviti kontakt s osobom koja vam je još uvijek u srcu, no dan nije dobar za takve pokušaje. Neki među vama naći će se u ulozi pomagača, savjetnika i više brinuti o tuđim problemima nego o sebi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Zablistat ćete u punom sjaju, bit ćete duhoviti i zanimljivi. Učlanite se u neko udruženje, pođite na kraći put i češće boravite u društvu. S lakoćom ćete rješavati obrazovne i druge intelektualne zadatke. Trebate li obaviti razgovor s poslodavcem, održati kakvo predavanje ili javni nastup, bit ćete elokventni i sigurni u sebe.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bilo da je posrijedi bračni partner, roditelji ili odnos prema domu i obitelji, neće biti mudro tjerati po svome. Razmislite o promjeni ponašanja, ne želite li se dovesti u situaciju u kojoj će stres i nezadovoljstvo prouzročiti svađe. Slegnut ćete ramenima na velike probleme, a burno reagirati na potpuno nevažne sitnice.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Briljirat ćete humorom i zahvaljujući tome izvući se i iz potencijalno neugodnih situacija. Proradit će vam mašta, a estetski ukus izoštriti, što će rezultirati pozitivnim promjenama u stilu odijevanja i životnom okruženju. Mnogi će vas tražiti savjet, osjećajući da mogu dobiti mudar odgovor.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne ulažite novac nepromišljeno, planirajte i konzultirajte se s mjerodavnim osobama. Moguć je sukob s rođakom ili prijateljem, najvjerojatnije zbog novčanog duga. Slobodnima slijedi susret s osobom koja će prikrivati svoje slabosti, a prikazivat će se jačom nego što doista jest. Obzirno joj dajte do znanja da prema vama ne mora glumiti.

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Živjet ćete pod pritiskom i razmišljati o drugim mogućnostima u poslovnom i u privatnom životu. Komunikacija s partnerom, autoritetima, strankama ili kolegama neće se odvijati kako očekujete. Raspolagat ćete s premalo strpljenja, a kada izgubite strpljenje mogli biste reći sve što mislite, zaboravljajući pritom na posljedice.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Isticat ćete se i preuzimati vodeću ulogu u kreiranju privatnih i poslovnih obaveza. Golema energija povremeno će prerastati u razdražljivost, pa biste nekim postupcima mogli iritirati bliske osobe. Ljubavni problemi mogu se pojaviti uslijed vašeg izraženog ponosa. Nemojte raditi protiv svojih osjećaja, a time i protiv sebe.