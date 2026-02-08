Zbog žgaravice prekasno otkrivamo rak grla - stručnjaci upozoravaju na posljedice

Analiza organizacije Action Against Heartburn (AAH) pokazala je da se broj dijagnoza u četvrtom stadiju bolesti, kada se rak već proširio na druge organe, značajno povećao posljednjih godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:58 STADA QR KOD LOYALTY | Video: PROMO

Podaci pokazuju da je 2014. godine oko četvrtine pacijenata dobivalo dijagnozu u najtežem stadiju bolesti, dok je 2022. taj udio porastao na više od 36 posto. Iz AAH-a ističu kako je porast kasnih dijagnoza ovog, kako ga nazivaju, 'zaboravljenog raka' nesrazmjeran i iznimno opasan za preživljavanje pacijenata.

Žgaravica kao čest, ali zanemaren simptom

Refluks kiseline, koji uzrokuje osjećaj pečenja u prsima, relativno je česta pojava i pogađa otprilike svaku petu osobu. Nastaje kada se želučana kiselina vraća u jednjak, odnosno cijev koja povezuje grlo i želudac. Dugotrajna iritacija sluznice može povećati rizik od abnormalnog rasta stanica i razvoja raka.

Foto: 123RF

Rak jednjaka smatra se jednim od najsmrtonosnijih oblika raka, a povezan je s čimbenicima rizika poput loše prehrane, pušenja i konzumacije alkohola. Problem dodatno otežava činjenica da simptomi često nisu jasno prepoznatljivi te se lako zamjenjuju s probavnim smetnjama, zbog čega se bolest često otkriva tek u kasnoj fazi.

Predsjednica organizacije AAH, Jill Clark, upozorava da je incidencija raka jednjaka u Ujedinjenom Kraljevstvu iznad prosjeka te da kasno otkrivanje bolesti često dovodi do smrtnog ishoda. Kao moguće razloge porasta kasnih dijagnoza navodi opterećenost zdravstvenog sustava, kašnjenja u upućivanju pacijenata na pretrage, nezdrav način života, starenje populacije i slabu informiranost o simptomima.

Niska stopa preživljavanja

U Ujedinjenom Kraljevstvu godišnje se dijagnosticira oko 9.200 novih slučajeva raka jednjaka, a manje od 20 posto oboljelih preživi dulje od pet godina. Desetogodišnja stopa preživljavanja iznosi tek oko 12 posto. Međutim, ako se bolest otkrije u ranoj fazi, više od polovice pacijenata može preživjeti.

Profesor Sheraz Markar, kirurg specijaliziran za bolesti jednjaka i želuca, ističe kako je prepoznavanje simptoma ključan korak u ranom otkrivanju bolesti. - Postoje učinkovite terapijske mogućnosti ako se rak otkrije na vrijeme, ali liječenje postaje znatno teže nakon što se bolest proširi - objašnjava.

Iskustvo pacijenata

Andrew Stanley (67) iz Milton Keynesa 2023. godine dijagnosticiran je rak jednjaka u četvrtom stadiju. Ističe da je godinama imao žgaravicu, ali nije znao da bi ona mogla ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem.

- Liječniku sam se obratio tek kada sam počeo imati poteškoća s gutanjem hrane. Dijagnoza je stigla nakon nekog vremena i bio je to strašan šok, posebno kada su mi rekli da se rak proširio i da mi je preostalo oko dvije godine života - rekao je Stanley.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Sudjelovanjem u kliničkom ispitivanju u bolnici Churchill u Oxfordu uspio je pobijediti bolest, no upozorava da mnogi pacijenti nemaju takvu priliku. Danas, zajedno s dobrotvornom organizacijom, apelira na sve koji redovito uzimaju lijekove protiv žgaravice da se jave liječniku.

Istraživanja pokazuju da inhibitori protonske pumpe (PPI), poput omeprazola, ne uzrokuju rak, ali mogu prikriti njegove tipične simptome. Procjenjuje se da oko 10,5 milijuna ljudi u Velikoj Britaniji koristi ove lijekove, što ih čini drugim najčešće propisivanim lijekovima nakon statina. Oni smanjuju proizvodnju želučane kiseline i ublažavaju simptome refluksa.

Novi načini ranog otkrivanja

Kako bi se bolest otkrila ranije, razvijaju se nove metode probira. Prošle godine u Engleskoj je prvi put u ljekarnama testirana metoda poznata kao 'spužva na koncu'. Pacijent proguta kapsulu koja se u želucu pretvara u malu spužvu, a zatim se pomoću konca izvlači kako bi se analizirale stanice jednjaka. Test pomaže u otkrivanju Barrettova jednjaka, stanja koje povećava rizik od raka.

Ova metoda već se koristi u bolnicama kako bi se smanjila potreba za invazivnim endoskopskim pregledima.