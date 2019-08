Mislio da si je natukao koljeno: 'Ponos mi se pretvara u kost'

Čovjek je liječnicima tvrdio kako je pao na stražnjicu, te od tada osjeća bolove u koljenu. Bojeći se da je nešto slomio, poslali su ga na rentgen te su mu snimili koljeno, ali i zdjelicu.

- Sumnjamo da je riječ o osifikaciji penisa - napisali su u medicinskoj studiji koju planiraju objaviti tijekom sljedećeg mjeseca. Na žalost, nisu stigli napraviti dodatne pretrage ni laboratorijske nalaze kako bi utvrdili o čemu je točno riječ, jer je muškarac otišao iz bolnice. Liječnici pojašnjavaju kako je riječ o alkoholičaru koji od ranije hoda uz pomoć štapa. Stanje u kojem se našao liječnicima u Hrvatskoj nije nepoznanica.

- Najvjerojatnije je riječ o Peyronijevoj bolesti. To je jedino stanje u kojem se javlja osifikacija, odnosno kalcifikacija penisa. Inače je to nemoguće. Ne može narasti kost u penisu. Ako se stanje nije liječilo, moguće je da je zahvatilo cijeli penis, pa je riječ o uznapredovalom stupnju Peyronijeve bolesti. Riječ je o rijetkom poremećaju, ali susrećemo se s njim u našim urološkim ambulantama - pojasnio je dr.med. Igor Grubišić, specijalist urologije iz KB Sestre Milosrdnice. Peyronijeva bolest pogađa oko pet posto muškaraca, a uzroci nastanka su nepoznati.

- Može pogoditi muškarca bile koje dobi, a jedna od teorija pojašnjava kako se prilikom spolnog odnosa javljaju mikrotraume na penisu. Na mjestu tih mikrotrauma nastaje ožiljno tkivo koje raste s vremenom i uzrokuje taloženje kalcija. Nastaju plakovi veličine od dva do tri centimetra. Riječ je o stanju koje uzrokuje iznimno bolne erekcije, a može stvoriti i zakrivljenost penisa. No još ne znamo precizan uzrok koji vodi do stvaranja tih plakova. Problem se pokušava riješiti lijekovima, no ako ne uspije, onda se može kirurški rješavati zakrivljenost te uklanjati nastali plak - dodao je dr. Grubišić.