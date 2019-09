Borila se za život nakon što su je uboli u palac na manikuri

Jayne Sharp iz Knoxvillea u američkom Tennesseeju otišla je na manikuru i zamalo umrla. Jayne kaže da je na manikuri bila početkom godine te da ju je djelatnica salona ubola u palac.

- Mislila sam da nemam razloga za brigu no samo nakon nekoliko sati moj je palac počeo "pulsirati". Počela sam osjećati simptome koji su me podsjećali na gripu. Jedna moja kći je medicinska sestra pa me natjerala da odem liječniku - kaže Jayne. Sljedeće jutro njezina je ruka otekla do lakta. Liječnici su joj rekli da se inficirala bakterijom koja jede meso. Ta rijetka, ali smrtonosna infekcija ubija meko tkivo u tijelu.

- Liječnici su mi rekli da ne bi bilo dobro da sam čekala još samo sat vremena. Mislim da je čovjek na Floridi umro samo 48 sati nakon što se zarazio tom bakterijom - kaže Jayne. Liječnici su ju nekoliko puta operirali i prošli su mjeseci dok se nije oporavila.

- Moj palac je i dalje oduzet i izgleda drugačije nego prije, ali sretna sam što sam živa - kaže Jayne.

Američki mediji podsjećaju da je čovjek koji je imao rak umro samo 48 sati nakon što se inficirao tom bakterijom, a curica (12) iz Indiane se zarazila tom bakterijom dok je bila s obitelji na Floridi i sad se oporavlja.

Bakterija joj 'pojela' nogu: Ušla u ocean, više nije mogla hodati

Leann Thibodeau iz Port Charlottea u Floridi krenula je na plažu 29. lipnja ove godine. Na nozi je imala malu porezotinu na kojoj se već pojavila i krastica i nije joj pridavala previše pažnje. No, tri dana kasnije ta ista porezotina postala je crvena i natečena do te mjere da nije više mogla hodati. U bolnicu je otišla 4. srpnja gdje su joj rekli da joj se porezotina inficirala streptokokom grupe A, rijetkom vrstom bakterije koja je glavni uzrok nekrotizirajućeg facitisa. Čak se i sa svojim kolegicama šalila da joj je u tijelu "bakterija koja jede meso", no nije bila daleko od istine. Ova bakterija brzo ubija tkivo oko sebe, a godišnje se njome inficira 700 do 1200 Amerikanaca. Leann je dobila jake antibiotike i bila je na operaciji.

