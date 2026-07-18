Boškarini preuzimaju pozornicu: U Kanfanaru stiže tjedan tradicije, zabave i dobre hrane

Ovi impresivni gorostasi, teški i više od jedne tone, s rogovima koji mogu narasti više od metra, stoljećima su bili neizostavan dio života u Istri. Danas predstavljaju vrijedan dio kulturne baštine i identiteta regije, a upravo njima u čast posljednje subote u srpnju održava se manifestacija koja iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja.

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Boškarini će se natjecati za tri prestižne titule

Manifestacija počinje u ponedjeljak, 21. srpnja, otvorenjem programa Šetimana od Jakovlje, a završava u subotu, 26. srpnja, velikom proslavom Jakovlje i izborom najljepšeg, najtežeg i najposlušnijeg boškarina.

Središnji dio Jakovlje održat će se u subotu, 26. srpnja, kada će program započeti tradicionalnom rekreativnom biciklijadom, dok će se poslijepodne Park istarskog vola pretvoriti u pozornicu rezerviranu za glavne zvijezde.

Foto: TZ Općine Kanfanar

Uz tradicionalnu povorku, limenu glazbu, kanfanarske folkloraše i mažoretkinje, boškarini će prošetati pred publikom i stručnim žirijem te se natjecati za titule najljepšeg, najtežeg i najposlušnijeg vola. Na prijašnjim izdanjima manifestacije oboreni su i impresivni rekordi pa je tako boškarin Sarožin osvojio titulu najtežeg s čak 1.375 kilograma.

Foto: TZ Općine Kanfanar

Posjetitelje očekuje i "Samanj na sajmištu", gdje će moći kušati i kupiti brojne domaće proizvode lokalnih proizvođača, a večer će zaključiti koncert regionalne glazbene zvijezde Željka Bebeka, koji će izvesti svoje najveće hitove.

Cijeli tjedan posvećen boškarinu i istarskoj baštini

Jakovlja nije samo jednodnevna manifestacija. Već od ponedjeljka, 21. srpnja, Kanfanar će živjeti u znaku Šetimane od Jakovlje, tjedna ispunjenog sadržajima koji slave boškarina, istarsku tradiciju, gastronomiju i običaje.

Foto: TZ Općine Kanfanar

Program počinje otvorenjem izložbe "Tragovima boškarina" u galeriji Malenica, gdje će kroz fotografije biti predstavljeni boškarini, istarski krajolik i bogata baština ovog kraja.

U utorak će se u Parku istarskog vola izvesti predstava "Lip je život samo ontar kad se prez straha žrtvuje", inspirirana djelima akademika i književnika Mate Balote.

Srijeda donosi edukativno predavanje u Marić pointu u Putinima, gdje će se govoriti o autohtonim istarskim pasminama, njihovoj ulozi danas te projektu Ceste autohtonih pasmina Istre, uz iskustva lokalnih uzgajivača.

Film, pub kviz i pizza inspirirana boškarinom

Najmlađi će u četvrtak moći uživati u večernjoj projekciji sinkroniziranog animiranog filma "Cats in the Museum", dok će petak donijeti bogat program za sve generacije.

Na rasporedu su tradicionalni susret generacija NK Kanfanar, pub kviz "Boškarin", ali i radionica "Pizza & Pottery" u Putinima, tijekom koje će sudionici izrađivati keramičke ukrase s motivima boškarina. Kreativno druženje bit će upotpunjeno degustacijom posebne Boškarin pizze i tematskih koktela inspiriranih istarskom tradicijom.

Spoj bogate baštine, autohtone gastronomije, zabave i jednog od najpoznatijih simbola Istre i ove će godine pretvoriti Kanfanar u nezaobilazno odredište za sve koji žele doživjeti autentičnu istarsku feštu i upoznati boškarine – divove koji su odavno prerasli u prave legende.