Bourdainov poučak: Vještine se uče, karakter imate ili nemate

- Vještine možete naučiti, karakter ili imate, ili nemate - jedna je od poruka Anthonya Bourdaina, koji je preminuo prije točno godinu dana. Mnogima je ostao u sjećanju kao prava rock zvijezda svijeta hrane, kojeg slava nije ponijela i koji je uspio ostati skroman i normalan čak i nakon što je svojim knjigama i TV dokumentarcima koje je snimao osvojio svijet.

Ne čudi što je iza tog uspjeha stajao čovjek koji iskreno vjeruje da uspjeha nema bez novih ideja i bez toga da se maknemo s kauča. Vrijedi podsjetiti na najvažnije lekcije o hrani i njenoj važnosti u povezivanju ljudi, kao i na mnoge slične životno važne lekcije, koje je često isticao.

1. Nevjerojatno iskustvo za stolom ne mora puno koštati

Foto: Schreenshot/Twitter/Anthony Bourdain

U jednoj od najupečatljivijih epizoda 'Nepoznatih dijelova' Bourdain je podijelio obrok s tadašnjim predsjednikom SAD-a Barackom Obamom.

- Razgovarao sam s njim kao s ocem mlade djevojke, kao entuzijastom vezano uz Jugoistočnu Aziju, kao čovjek koji je sretan što sjedi na plastičnom stolcu, jedući tjesteninu sa štapićima i pijući hladno Hanoi pivo i pomislio da i Predsjednik također uživa u tom iskustvu - rekao je Bourdain za magazin The People.

Njih dvojica našli su se oko tradicionalne tjestenine koju su pojeli za plastičnim stolom, a trošak te večere iznosio je - 6 dolara (40 kuna). Bourdain je pokupio račun i kasnije novinaru Andersonu Cooperu rekao kako nikada nije vidio da netko toliko uživa u hladnom pivu za plastičnim stolom kao tada Predsjednik Obama.

2. Dobra kritika može doći od bilo koga

U intervjuu koji je 2016. dao za 'Today', Bourdain je pričao o svojoj sedmogodišnjoj djevojčici Ariani i o tome kako je već razvila osjećaj za fino, pa već kritizira njegovu kuhinju. Tada je priznao i da djevojčica često zna biti u pravu, pa je tako, nakon njene primjedbe da su mu jela preslana, počeo razmišljati o tome koliko soli hranu. Izjavio je kako su mnogi obroci koje je spremao svojoj djevojčici kod kuće bili inspiracija njegovoj kuharici.

3. Nikad sebe ni hranu ne uzimajte preozbiljno

Kad je 2015. prvi put posjetio Waffle House, učvrstio je status nepretencioznog čovjeka kad je u pitanju hrana, koji je sve doživljavao uz dozu humora. Kad je zagrizao u vafle od oraha premazan maslacem i sirupom i jednostavno rekao: 'Ovo je bolje od francuskog donjeg rublja!'. Ocijenio je vafle savršenima i mnogi njegovi gledatelji ocijenili su to kao jednu od najboljih i najiskrenijih emisija ovog slavnog TV kuhara

4. Uživajte u lokalnoj kulturi gdje god se našli

'Vrijedi vidjeti što je to što oni rade, a bolje je nego negdje drugdje u svijetu', znao je reći Bourdain. U videu koji je objavio The Insider, Bourdain je koristio kupone za hot dog koje je imao, kako bi na primjeru New Yorka pokazao kako to izgleda kad se koncentrirate na ono dobro što grad ima.

Naravno, ima dobrih francuskih restorana koje možete posjetiti, ali ako imate samo 5 dana za obilazak grada, držite se onog najboljeg što se nudi: pizza, sendviči s dimljenim lososom, hot dog i klasične delikatese. I isti princip primijenio je na sve zemlje koje je posjetio.

5. Ponekad je u redu pratiti gomilu

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Bourdain je kroz karijeru proputovao cijeli svijet, te jeo na svim mogućim mjestima gdje se hrana nudi. No, kako je znao gdje treba ići? Ponekad i nije.

- Ako lokalni ljudi to jedu, i puno njih to jede, onda ćemo i mi to jesti, i to s guštom - znao je reći svojoj ekipi snimatelja. Tražeći mjesto gdje će jesti, on i njegova ekipa često su znali pratiti, ili se raspitati gdje jedu lokalni stanovnici, odnosno potražiti mjesta ispred kojih je dugačak red. Osobne preporuke kriju pravo blago, a ako pronađete mjesto na kojemu puno ljudi jede, to znači da je hrana dobra te da nikome od hrane nije bilo loše, objasnio je.

- S godinama smo se uvjerili da je veća vjerojatnost da vam bude loše od probranog doručka u buffetu nekog otmjenog hotela, nego u restoranu koji nastoji privući što više gostiju i ispuniti sve njihove želje - dodao je Bourdain.

6. Ostavite stejk na miru

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Priprema dobrog stejka je važna vještina koju bi svaki ljubitelj mesa trebao svladati. Iako se čini jednostavno, nevjerojatno je jednostavno uništiti krasan komad mesa nakon što ga skinete s grilla ili maknete iz tavice. Prema Bourdainu, jedan od najvećih zločina koje možete počiniti prema stejku nije to da ga prepečete, nego da ga ne ostavite da se odmori prije nego što ga razrežete.

- To je magični trenutak, to vrijeme neposredno nakon što ste makli meso s vatre, i treba pričekati 5 do 7 minuta prije nego ga razrežete, - izjavio je Bourdain. Taj 'magični predah' omogućava da se rasporede sokovi u mesu, kako ne bi iscurili dok ga režete. Najveća razlika između dobrog i lošeg stejka povezana je s time jeste li ga ostavili da odmori prije rezanja.

7. Vaše jelo vam nešto želi poručiti

Tijekom siječnja 2018. sudjelovao je u emisiji kod TV voditelja Trevora Noaha i rekao da hrana priča priču te da sve na našim tanjurima ima svoju priču. 'Povijest cijelog svijeta je u vašem tanjuru, sva hrana je odraz dugotrajne borbe i dugih priča', izrazio se poetično, čime je zapravo htio reći da svaka vrsta kuhinje predstavlja trijumfe i borbu onih koji su je stvarali. Kad su ga pitali kakva bi bila američka kuhinja da nije bilo inozemnog utjecaja, rekao bi da onoga što poznajemo kao dobru, staru američku kuhinju, ne bi ni bilo.

8. Postoji razlog zbog kojeg hrana kuhana kod kuće nema okus one iz restorana

U slavnom nastupu kod Oprah, Bourdain je otkrio tajni sastojak koji glavni kuhari u restoranima 'skrivaju' u rukavu: Maslac. Maslac je obično prva i zadnja stvar koja se dodaje hrani u restoranu, i to je razlog zbog kojega je tamo isti obrok često boljeg okusa, kazao je. Time nije htio upozoriti ljude da ne jedu vani, nego raščistiti zbog čega nam je u restoranu sve uvijek finije i zašto se ljudi koji kuhaju kod kuće ne bi trebali gristi ako hrana nema okus kao ona u restoranu.

9. Mama vam ponekad može dati odličan savjet

U vrijeme kad mu je bilo najteže i kad se borio s time da odustane od toga da se pokuša probiti kao kuhar, jer mu u New York Pressu mjesecima nisu htjeli objaviti članak, razmatrao je već neke druge opcije, no tad mu je majka pomogla podići samopouzdanje, rekao je Bourdain.

Poslušao je na prvi pogled potpuno nerazuman savjet svoje majke: Ako ne ide u New York Pressu, tekst treba poslati New Yorkeru. I časopis je objavio priču u travnju 1999. godine, a u roku od 48 sati javio mu se i glavni urednik koji mu je ponudio 50.000 dolara da taj članak pretvori u knjigu. U pitanju je knjiga 'Povjerljivo iz kuhinje', koja je ubrzo postala bestseller. Ostalo je povijest.

10. Nikad ne podcjenjujte moć hrane

Mnogi ljudi znaju da hrana spaja ljude, no Bourdainovo nasljeđe je pravi podsjetnik na to koliko je važno podijeliti kruh s drugima, čak i kad vam oni nisu prijatelji. Često je posjećivao mjesta koja su politički i etnički podijeljena i često je znao dokazati da je hrana ona zajednička poveznica koja može pomoći da se prebrode podjele.

- Hrana možda nije odgovor za to kako postići mir u svijetu, ali jest dobar početak - rekao je Bourdain 2016. godine u razgovoru za PBS.

11. Putujte kad god možete i učite

Ako imate 22 godine i fizički ste zdravi te gladujete za tim da učite i postanete bolji čovjek, od srca savjetujem da putujete što više, što je dalje i dulje moguće. Spavajte na podu, ako nema druge opcije. Saznajte što više o tome kako drugi ljudi žive, jedu i kuhaju. Učite od njih kud god išli kad god možete

12. Putujte srcem, dušom i tijelom

- Putovanje nije uvijek lijepo, nije uvijek ugodno, ponekad ćete biti i ozlijeđeni ili povrijeđeni, možda će vam nešto na putu slomiti srce. No, to je u redu. Putovanje vas mijenja, i treba vas mijenjati. Ostavlja tragove u vašim sjećanjima, i vašoj svijesti, u srcu, kao i na tijelu. Ponijet ćete uvijek nešto sa sobom, a nadajmo se, i ostaviti nešto iza sebe - izjavio je slavni kuhar.

13. Budite spremni iskusiti loše

- Uvjeren sam da nikada nećete doći do savršenog obroka, doživljaja, putovanja, ako uvijek niste spremni iskusiti i nešto loše. Kad se dogodi nešto loše, imajte na umu da postoji još puno stvari koje možete iskusiti te da je važno samo ostati otvoren za nova iskustva. Ako se budete držali krutih rasporeda, u strahu da ne doživite nešto negativno, nećete doživjeti ništa važno - rekao je.

14. Mlade treba naučiti kuhati

Kuharske vještine su važne jer vam omogućavaju da nahranite sebe i svoje najmilije. Zato bi svakog mladog čovjeka ili ženu trebali poučiti osnovnim vještinama, i podučavati ih kako da rastu, kao što ih učimo da obrišu 'guzu', počešljaju se, ili pogledaju lijevo i desno kad prelaze ulicu.

15. Budite svjesni toga da ste mali

- Nema konačnog mira za um, niti mjesta za samodopadnost. Možda je najveća mudrost u životu shvatiti koliko sam mali, koliko malo mudrosti imam i koliko toga još moram naučiti - rekao je Bourdain.