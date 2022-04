Božurima uvijek dodajte žličicu šećera kako biste ih ‘dohranili’

Na našem tlu božure najčešće možemo naći u formi grma koji dostiže visinu od 80 do 100 cm. Korijen im prodire u tlo od 60 do 90 cm. Listovi su u obliku režnjeva. Cvjetovi mogu biti promjera od 12 do 17 cm s jednim redom latica, polupuni i puni koji izgledom podsjećaju na ruže. Boja cvjetova može biti različita od bijele, crvene, žute, ljubičaste, ružičaste pa do boje pudera.