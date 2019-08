Bračni par iz Rijeke sa psićem putuje kajakom uzduž Jadrana

Supružnici Bruno Dunaj (32) i Tena Vičević Dunaj (32) rekreativnim kajakom plove od Savudrije do Prevlake, a uz njih je i njihov pas Bubi. Prema planu, trebali bi u 40 dana prijeći put dug 753 km.

Obiteljski projekt 'Morska avantura kajakom' ili skraćeno MAK, nastala je spontano prošle godine na Korčuli.

- Tad smo prvi put iznajmili kajak za dnevnu turu po okolnim otočićima. Naš pas Bubi odmah je prihvatio kajak kao zanimljivo prijevozno sredstvo i priliku da odemo na neke nove i nedostupne plaže na kojima može biti slobodan, a mi bezbrižni. Toliko nam se svidjela ideja o obiteljskom kajakarenju da smo sljedećih nekoliko dana ponovo se vraćali po kajak i istraživali otok i otočiće. Ljubav na prvi pogled i Bubijevo zadovoljstvo na kajaku rezultiralo je još na Korčuli o začetcima ideje o plovidbi Jadranom - kažu supružnici iz Grobnika pored Rijeke.

Složili su se kako je Bubi najzaslužniji za projekt i njihovu morsku avanturu kajakom. Nakon toga odmah su se počeli informirati o kajakarenju, planirati rutu i raditi popis opreme koja im je potrebna. Kajak s kojim putuju je rekreativni sit-on-top Feelfree TriYak jer je, kako kažu, idealan veličinom za višednevno putovanje za tri osobe. Točnije, u njihovom slučaju dvije odrasle i velikog psa.

Tijekom veslanja nose odjeću od lykre sa zaštitnim faktorom 50+.

- To je majica dugih rukava i tajice, a na nogama imamo čvrstu i udobnu obuću prikladnu za izlaz iz kajaka. Na rukama nosimo rukavice za zaštitu ruku od žuljeva te zaštitne prsluke. Bubi, također, tijekom plovidbe nosi zaštitni prsluk. Obavezna oprema nam je i kapa sa šiltom i naočale. Ujedno, sa sobom imamo i tri prijenosne baterije za punjenje mobitela koji nam služi za navigaciju i punjenje kamere kojom svakedno snimamo i slikamo predivne vizure jadranske obale - priča bračni par.

Za topli obrok i kavu ili čaj koriste plinsko kuhalo. Od velike važnosti su im i vesla od fiberglassa koja, kažu, nisu jako teška te delux sjedala jer se ipak radi o putu od 40 dana pa je udobnost veoma bitna.

- Sve stvari i oprema koja putuje s nama nalazi se u vodonepropusnim torbama i suhim komorama kajaka. S obzirom na male gabarite otvora komora morali smo paziti na veličinu i količinu, kao i kilažu opreme. S nama putuje sve što nam je potrebno, a opet osnovno za boravak u prirodi i na otvorenom. Uz opremu tu je i hrana, kako za nas, tako i za Bubija te voda koju svakodnevno punimo. To je oko 15 litara - otkriva par koji obilazi obalu.

Svaki dan donosi im nova mjesta, nove vizure i nove izazove tako da se lokacije za noćenje mijenjaju iz dana u dan. Spavaju u skrivenim uvalama, šljunčanim plažama, stijenama, turističkim šetnicama, bungalovima i kampovima.

- Svuda nas možete naći. Uglavnom spavamo pod zvjezdanim nebom, a za slučaj kiše imamo sklonište kao nadstrešnicu. Ako nas ulovi nekoliko dana lošeg vremena, jakog juga ili bure kada se ne možemo kretati po nekoliko dana onda se smjestimo u bungalov ili kamp - kažu Bruno i Tena.

Njihova avantura započela je 20. srpnja u Savudriji. Želja im je proći cijelu obalu i iz jedne druge perspektive, istražiti nova mjesta i skrivene uvale. Javili su nam se 27. dan iz Omiša.

- Trenutno smo na zadnjoj trećini puta s prijeđenih oko 550 km. Za sada smo prošli pet županija, trenutno smo u šestoj. Plan nam je do cilja stići najkasnije do 1. rujna. Računamo oko 28 efektivnih dana veslanja s 12 dodatnih za slučaj lošeg vremena, olujnog mora ili fizičke slabosti. Zasad sve ide po planu. Imali smo nekoliko nevera, bura i jakog juga kada smo bili u nemogućnosti veslati. To vrijeme iskoristimo za odmor pa smo tako dva dana proveli na Preluku, dva dana u Svetom Jurju u Velebitskom kanalu i sada smo tri dana u Omišu. Dnevni prosjek plovidbe nam je cca 20-35 km, ali sve ovisi o vremenskim uvjetima, moru i našoj energiji - pričaju.

Obično veslamo od oko 6 ujutro na izlasku sunca do oko 11 sati prijepodne. Popodne odmaraju pa 17 h kreću na drugu turu do zalaska sunca. Za vrijeme toplinskog udara u jutarnjoj turi nisu veslali iza 9.30 zbog sebe i psića. Njihov Bubi je kažu, najveći obožavatelj ljeta.

- Obožava ljeto, more i kupanje. Izvrstan je kupač i skakač, a na kajaku je miran. On stoji, leži i gleda, a kada je bonaca voli i spavati. Ovo putovanje bez njega ne bi bilo moguće. Ljeto i godišnji odmor je idealno doba kada možemo, bez klasičnih obaveza, provoditi kvalitetno vrijeme sa svojim ljubimcem pa tako ovim putovanjem želimo poslati poruku da i ljubimci vole ljetovanje, putovanja i boravak sa svojim vlasnicima. Htjeli bismo potaknuti vlasnike da ne napuštaju svoje ljubimce u vrijeme godišnjih odmora - ističe par.

Nakon noći u uvali nedaleko Primoštena spremno smo krenuli prema novoj županiji Splitsko-dalmatinskoj 🚣🚣 Nastavili smo... Objavljuje MAK - Morska Avantura Kajakom u Ponedjeljak, 12. kolovoza 2019.

Bubi je inače pas mješanac, star oko osam godina. S njima je sedam godina od kada su ga pokupili s autoputa - prestrašenog, mršavog i ranjenog. Kažu kako je on borac i avanturist te da zajedno uživaju u ovom jedinstvenom iskustvu. Putovanje je fizički zahtjevno. Ispričali su nam da imaju žuljeve, bolove u rukama i istegnuća ligamenata, ali da ne odustaju.

- To je zanemarivo prema svim doživljajima svakog pojedinog dana. Ne znamo što nam sutra donosi pa nam to čini avanturu zanimljivijom. Ne možemo puno planirati unaprijed i živimo iz dana u dan. Uz fizičku zahtjevnost, htjeli bi napomenuti da je psihički još zahtjevnije baš zbog tih nepredvidljivih situacija, promjena mora, neprestanog praćenja prognoza, ruta i nepoznatog pred nama - govore Riječani.

Iako se trude ranije leći, spavaju tek 5-6 sati na neudobnim podlogama. Kažu kako jedu dosta, a najviše konzerve.

Pratite našu morsku avanturu kajakom. U albumu možete vidjeti kojim rutama prolazimo. #morskaavanturakajakom uz @paddleandmore & @Barbarossa TattooRijeka Powered by www.feelfree.hr Objavljuje MAK - Morska Avantura Kajakom u Ponedjeljak, 29. srpnja 2019.

- One su nam najbolji prijatelji, ali i domaća hrana dragih nam ljudi, obitelji i prijatelja koji uskaču po putu ili kakva domaća konoba i restoran. Uz to tu su i energetske pločice, sušeno voće i orašasti plodovi, voće i povrće te energetski napitci i vitamini poput vitamina C i magnezija - izjavili su. Na pitanje tko je bolji veslač odgovorili su kako daju maksimum iz dana u dan, ali da muška ruka u ovako fizički zahtjevnom i višednevnom veslanju daje veći doprinos. Nisu imali posebne fizičke pripreme jer je sezonski hokejaš, a Tena je sportski tip.

- Kada smo kupili kajak krenuli smo s pripremama na moru u Bakarskom zaljevu i odradili turu oko otoka Krka. Više smo radili na psihičkim pripremama, organizaciji opreme i aplikacijama za praćenje rute - ispričali su pa istaknuli kako je ova avantura posebna za Tenu koja se inače boji dubine i ne pliva u duboko jer se kao mala skoro utopila. Zbog toga joj je ovo putovanje izazov i borba s vlastitim strahovima.

Luda noć je iza nas, a predivno jutro ispred 😍 Napokon smo imamo priliku raditi ono zbog čega smo i krenuli na ovo... Objavljuje MAK - Morska Avantura Kajakom u Nedjelja, 4. kolovoza 2019.

Avanturistički duh u njima postoji već godinama jer, kako kažu, oduvijek vole kampiranje.

- Još kao mladi par smo putovali obalom i otocima s ruksakom na leđima, a prošli smo autom od Rijeke de Prevlake pa nazad preko otoka. Prije nekoliko godina Bruno se s biciklom upustio u sličnu avanturu, kada je sam krenuo iz Zagreba do Pule preko Rijeke, Cresa i Lošinja te nazad do Rijeke - rekla je Tena.

Reakcije ljudi su pozitivne, a najveća podrška su im obitelj, prijatelji i pratitelji avanture na Facebooku i Instagramu.

- Pristižu nam poruke podrške, savjeti i ponude za smještaj, topli obrok i udoban krevet. Zahvaljujemo se i ovim putem svima od srca - pričaju Bruno i Tena koji imaju još više od deset dana do kraja avanture u kojoj istinski uživaju.