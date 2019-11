Brak ponovo može biti mrak: Vratite vašu nježnost i bliskost

Dan vam počinje i završava jurnjavom: ujutro trčite na posao, a poslije posla završavate zaostale poslove kod kuće. Sve se češće s partnerom samo jedva pozdravite, a nerijetko već spava kad i vi pođete na počinak.

Ako ste se prepoznali u ovim rečenicama, postat ćete svjesni da je iz vašeg odnosa nestalo magije i nježnosti. I to vam nedostaje. Razgovori su postali samo razmjene praktičnih informacija i dogovori o tome tko će pokupiti djecu, a nestala su razmjenjivanja misli uz kavu, u čemu ste nekad uživali. No nije se to dogodilo samo vama i nije nepopravljivo.

Prvi je korak prema promjeni odnosa na bolje upravo taj trenutak kad ste zaželjeli da se vaš odnos promijeni i da opet postane blizak kao nekad kad ste satima razgovarali, kažu stručnjaci. Jedno je nedavno britansko istraživanje pokazalo da se čak osam od deset parova ne poljubi prije spavanja, iako su to prije činili redovito.

Britanski psiholog Olivier James stoga kaže partnerima: „Količina ljubavi koju dajete, jednaka je onoj koju primate“. Mnogi su se zamislili nad time jer su shvatili da već dulje nisu koncentrirani na partnera. Za početak je, savjete psiholog, dovoljno da jednostavno budite pristojni jedni prema drugima.

Zahvalite toplim glasom kad vam partnerica ili partner doda šalicu kave ili čaja. Dodirnite njega ili nju usput u prolazu. Zaželite si ugodan dan kad odlazite na posao, kad se opet vidite nakon radnog dana razgovarajte o tome što se radili i kako ste se osjećali tijekom dana. Ma koliko umorni bili, poljubite se prije spavanja i nikad si ne okrećite leđa. Točnije, možete mijenjati položaj poslije tijekom spavanja, ali ne činite to pri odlasku na spavanje.

Psihologinja Corrine Sweet iz položaja tijekom spavanja čak može reći mnogo o odnosu dvoje ljudi. Istraživanjem je ustanovila samo jedan posto parova zaspi u romantičnom položaju - muškarac grli ženu, a ona se nasloni na njega i prebaci mu ruku preko prsa. Razmjena dodira, makar bila riječ o onim posve usputnima i naizgled nevažnima, važna je i zbog toga što se tako ponovno uspostavlja ili učvršćuje bliskost, a mnogim je ženama to čak i važnije od samog seksa, napominje Sweet.

Samo dva posto žena, pokazalo je britansko istraživanje, smatra dobar seks osnovom veze, a bez nježnosti ne može niti jedna anketirana. No velika je zabluda ako mislite da muškarci ne žele da ih se mazi. Dapače, stručnjaci napominju da većina njih sanja o tome da im se ugađa i na budu u središtu pažnje. I zapamtite, napominju psiholozi, važno im je da vide kako ste sretni zbog nekih njegovih postupaka, zato pokazujte radost jer im ona podiže samopouzdanje i potiče ih na to da vam ugađaju još više.

