Voditi brigu o sebi ne mora nužno značiti kupnju potpuno nove garderobe ili vikend u luksuznom hotelu. Održiva praksa brige o sebi sastoji se u stvaranju trenutaka u svakom danu, tjednu, mjesecu, godišnjem dobu i godini. Bitno je da se osjećate zdravo i radosno u umu, tijelu i duši.

Ako niste sasvim sigurni odakle započeti brigu o sebi, ovi savjeti mogli bi vam pomoći na tom putu.

1. Budite suosjećajni

Ovo je prvi korak.

- Obratite pažnju na razgovor sa samim sobom. Razgovarajte sami sa sobom na način na koji biste to učinili s nekim koga volite. Ako primijetite da vaš razgovor nije pun ljubavi, pokušajte ponovno i to s pažnjom - kaže Zereana Jess-Huff, bračna i obiteljska terapeutkinja.

Ponekad to može biti teško, ali ključ je identificirati okidače koji vam smetaju i prema potrebi preoblikovati svoj pristup. Jess-Huff napominje da vam rad s terapeutom može pomoći u uklanjanju negativnog razgovora o sebi ako se radi o ponavljajućem problemu kojeg ne možete riješiti sami.

2. Nahranite svoje tijelo

Jeste li ikada uzeli vrećicu slatkiša, pojeli većinu toga, a zatim se nakon nekoliko sati osjećali užasno, i psihički i fizički? Razbijanje ovog negativnog obrasca i preoblikovanje načina na koji gledate na hranu izvrstan je način prakticiranja brige o sebi.

Iako je ponekad sasvim u redu uživati ​​u poslasticama, važno je promatrati hranu kao gorivo koje hrani vaše tijelo, a zatim konzumirati stvari zbog kojih se osjećate dobro.

Smislite kako kontrolirati svoju okolinu.

3. Spavajte dovoljno svake noći

- Velikoj većini ljudi potrebno je punih osam sati sna po noći kako bi se kratkoročno i dugoročno dobro osjećali. Osim toga, san je vrlo bitan za održavanje zdravlja. No nažalost vrlo malo ljudi dobiva osam sati sna. Mnogi se prilagođavaju spavanju od šest do sedam sati i u osnovi se osjećaju dobro, ali studije pokazuju da se rizik od Alzheimerove bolesti, demencije i srčanog udara naglo povećava čak i s 30 do 60 minuta manje sna nego što je našem tijelu potrebno - kaže Alex Lickerman, doktor medicine.

Umjesto da se usredotočite samo na postavljanje alarma za buđenje, dr. Lickerman također predlaže postavljanje alarma za spavanje. Kako biste pronašli dobro vrijeme za spavanje, počnite od trenutka kada se morate probuditi i odbrojite osam sati unatrag.

4. Vodite dnevnik zahvalnosti

Lako je izgubiti iz vida pozitivnost, osobito kada se čini da su posao i osobni stres na vrhuncu. U ovim trenucima zapisivanje stvari na kojima ste zahvalni može vam pomoći da se osjećate bolje.

- Čak i usred teškog dana, nađite u nečemu zahvalnost, bilo da se radi o suncu, produktivnom sastanku na poslu, posebnom trenutku s obitelji ili jednostavno budite zahvalni jer je vaš težak dan završio, a sutrašnji donosi novi početak. Što više prakticirate zahvalnost, više to postaje prirodni dio vašeg života - kaže Jess-Huff.

5. Meditacija

Meditacija vam može promijeniti život. Čak je i znanstveno dokazano da smanjuje stres, povećava osjećaj empatije, poboljšava fokus, jača imunološki sustav i usporava znakove starenja. Ako ste početnik, skinite aplikaciju na mobitel i prvo provjerite što vam najviše odgovara.

6. Priuštite si svakodnevnu samomasažu

Ovo ne mora značiti da potrošite novac na skupi masažer ili da idete u toplice. Umjesto toga, možete se odlučiti za samostalnu masažu. Stručnjaci preporučuju tehniku ​​masaže Abhyanga, koja je dio ajurvedske tradicije. Ostale mogućnosti uključuju jednostavnu masažu ruku ili stopala. Možete pronaći mnogo YouTube videozapisa i članaka s odličnim smjernicama.

7. Naučite reći 'ne'

Mnogi se ljudi bore s postavljanjem odgovarajućih granica s drugima, što ih često dovodi do toga da se posvete nekim stvarima čak i kad to ne žele. Možda se to ne čini kao velika stvar, ali dr. Lickerman tvrdi kako nemogućnost reći 'ne' često dovodi do ogorčenosti, pa čak i do bijesa. Također, ljudi se mogu osjećati kao da ne žive vlastiti život ili da žive svoj život prema hirovima drugih, zbog čega mogu izgubiti iz vida vlastite potrebe i želje.

8. Uživajte u prirodi

- Tražite što više prilika za boravak u prirodi. Prošećite šumom, idite na pješačenje, šetajte uz plažu, bavite se vrtlarstvom i slično. Izložite se ljepoti prirode i iskoristite blagodati - kaže Jess-Huff.

Time smirujete središnji živčani sustav, podižete si raspoloženje i povećavate razinu energije, piše Real Simple.