Znala je da su paukove \u0161anse za pre\u017eivljavanjem vrlo male obzirom da ima samo dvije noge s\u00a0kojima bi te\u0161ko ispleo mre\u017eu i hvatao plijen. Napravila mu je ku\u0107icu i nazvala ga Peggy.

Malo je istra\u017eivala po internetu i saznala da pauci mogu obnoviti izgubljene noge te da postoji nada da \u0107e Peggy jednom \u017eivjeti normalnim \u017eivotom.\u00a0

Hranila je i pojila pauka redovito, a on je pak bio borac koji se ne predaje tako lako.\u00a0

- \u010cak i s\u00a0dvije noge imao je sna\u017enu \u017eelju za \u017eivotom. Nakon nekoliko tjedana snaga mu se povratila i bilo je zanimljivo promatrati kako mu se tijelo transformira - rekla je ova mlada \u017eena i priznala da se emotivno vezala za pauka.

Ka\u017ee kako \u0107e pauk jo\u0161 malo biti kod nje dok ne oja\u010da, a onda \u0107e ga pustiti u prirodu.

- Samo se nadam da ne\u0107e opet upasti u neke probleme. Osje\u0107am se dobro \u0161to sam uspjela pomo\u0107i toj \u017eivotinjici. Voljela bih da ljudi promijene stav prema paucima i po\u010dnu ih gledati iz nekog drugog kuta. I pauci imaju pravo na \u017eivot - dodala je, a prenosi The Dodo.

Elina ka\u017ee da rado poma\u017ee \u017eivotinjama.

- Pauci imaju sposobnost obnoviti noge (ali i druge dijelove tijela poput klije\u0161ta, predljivih bradavica i \u010deljusnih no\u017eica) samo ukoliko izgube dio tijela prije zadnjeg presvla\u010denja. Po\u0161to pauci imaju \u010dvrsti egzoskelet izvana, da bi rasli mijenjaju ga takozvanim 'presvla\u010denjem' egzoskeleta, ali za razliku od zmija koje su poznate po sli\u010dnom procesu, svaka vrsta pauka pro\u0111e ograni\u010den broj presvla\u010denja do adultnog stadija - objasnila nam je\u00a0Iva \u010cupi\u0107, univ. bacc. oecol., voditeljica sekcije za pauke udruge BIUS.\u00a0

-\u00a0Ako se gubitak noge dogodi dok je pauk jo\u0161 u juvenilnim stadijima, noga \u0107e biti do odraslog stadija potpuno obnovljena, no ukoliko je izgubi primjerice pred zadnje presvla\u010denje, nova noga \u0107e biti manja i slabija od ostalih, ali funkcionalna! Nakon zadnjeg presvla\u010denja (odrasla faza) nije im mogu\u0107e regenerirati dijelove tijela - dodala je.

Brinula je o pauku s dvije noge sve dok mu ostale nisu narasle

Pauci imaju sposobnost obnoviti noge, ali i druge dijelove, poput kliješta, predljivih bradavica i čeljusnih nožica, samo ukoliko izgube dio tijela prije zadnjeg presvlačenja, rekla nam je Iva Čupić, univ. bacc. oecol

