Britanski Lidl lansirao dres koji je otporan na pivo i smrad

Kako nogometna groznica raste uoči najvećeg međunarodnog turnira ovog ljeta, britanski lanac Lidl GB predstavio je neobičan, limitirani komad navijačke opreme - dres osmišljen da riješi jedan od najčešćih problema na dan utakmice: prolijevanje pića.

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Riječ je o "The Three Lidls Jersey", dresu namijenjenom navijačima Engleske koji spaja nogometnu kulturu i praktičnu inovaciju. U središtu koncepta je posebna POUR-TEX tehnologija, materijal otporan na tekućine i neugodne mirise, dizajniran tako da odbija prolijevanje, ali zadržava udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja.

Uz to, dres dolazi s vodonepropusnim džepom za zaštitu vrijednih stvari te dodatnim ventilacijskim panelima za bolju prozračnost. Dostupan je u verzijama s kratkim i dugim rukavima, a dizajn je inspiriran engleskom navijačkom scenom.

Kampanja i navijački duh

Promociju predvodi poznati engleski navijač Andy Milne, koji je pratio reprezentaciju na brojnim velikim turnirima i obišao fan zone diljem svijeta.

Foto: PROMO

Foto: PROMO

On ističe kako dres savršeno odražava atmosferu velikih utakmica, gdje se slavlje golova često pretvara u “kišu” piva i spontanih proslava. Prema njegovim riječima, ideja je jednostavna - omogućiti navijačima da uživaju u svakom trenutku bez brige o neredu koji dolazi s euforijom.

Iz Lidla poručuju da kampanja slavi emocije, zajedništvo i energiju nogometnih turnira, ali i nudi praktično rješenje za realne situacije s tribina, fan zona i pubova.

Foto: PROMO

Dodatnu pozornost privlači činjenica da će biti proizvedeno samo 104 dresa, simbolično povezana s brojem golova engleske reprezentacije na najvećim turnirima. Cijena iznosi 19,66 funti, kao referenca na legendarnu 1966. godinu i jedini naslov svjetskih prvaka Engleske.

Sav prihod od prodaje ide u humanitarnu zakladu Neighbourly Foundation.