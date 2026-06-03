VJEČNA KAPETANICA U PEKINGU PLUS+

Samanta iz Kine u hrvatski dres: Bez mobitela ne možete ništa, a trenirali smo i osam sati na dan

Piše Davor Kovačević,

Oduševio me Zabranjeni grad u Pekingu, a na trening sam išla biciklom, kaže odbojkašica Samanta Fabris nakon sezone u Kini te povratka u reprezentaciju: "Puna sam entuzijazma uoči EP-a"