Samanta iz Kine u hrvatski dres: Bez mobitela ne možete ništa, a trenirali smo i osam sati na dan
Oduševio me Zabranjeni grad u Pekingu, a na trening sam išla biciklom, kaže odbojkašica Samanta Fabris nakon sezone u Kini te povratka u reprezentaciju: "Puna sam entuzijazma uoči EP-a"
Čast svima, ali nedostajali su nam njeni smečevi, skokovi, servisi... Ukratko, njena pojava na terenu, na kojem suigračice u svakom smislu čini boljima. Samanta Fabris (34) nakon tri godine i dva slobodna ljeta vratila se u hrvatsku reprezentaciju. Nismo je dugo imali ni u medijskom eteru, provela je Samanta protekli period i podalje od očiju, u Turskoj, odnosno u dalekoj Kini prošle sezone. Puna elana, volje i, najvažnije, zdravlja, kapetanica će biti ogromno pojačanje za Europsko prvenstvo krajem kolovoza.