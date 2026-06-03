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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
VJEČNA KAPETANICA U PEKINGU PLUS+

Samanta iz Kine u hrvatski dres: Bez mobitela ne možete ništa, a trenirali smo i osam sati na dan

Piše Davor Kovačević,

Oduševio me Zabranjeni grad u Pekingu, a na trening sam išla biciklom, kaže odbojkašica Samanta Fabris nakon sezone u Kini te povratka u reprezentaciju: "Puna sam entuzijazma uoči EP-a"

Čast svima, ali nedostajali su nam njeni smečevi, skokovi, servisi... Ukratko, njena pojava na terenu, na kojem suigračice u svakom smislu čini boljima. Samanta Fabris (34) nakon tri godine i dva slobodna ljeta vratila se u hrvatsku reprezentaciju. Nismo je dugo imali ni u medijskom eteru, provela je Samanta protekli period i podalje od očiju, u Turskoj, odnosno u dalekoj Kini prošle sezone. Puna elana, volje i, najvažnije, zdravlja, kapetanica će biti ogromno pojačanje za Europsko prvenstvo krajem kolovoza.

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