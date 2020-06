Hrvatska, Špankolska i Portugal prepolovili cijene odmora, Britanci spremni za putovanja

Agencije u Velikoj Britaniji nadaju se da bi s ukidanjem obavezne 14-dnevne karantene za sve koji dođu iz inozemstva mogao porasti interes Britanaca za odlazak na ljetni odmor

<p>Po prvi puta nakon nekoliko godina, cijene za tjedan odmora u Španjolskoj, Portugalu i Hrvatskoj, u srpnju i kolovozu pale su ispod 300 funti, što je oko 2500 kuna po osobi, piše britanski <a href="https://www.mirror.co.uk/travel/news/holiday-prices-spain-portugal-croatia-22234150?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main">The Mirror</a>.</p><p>Ističu kako su i cijene za ljetna putovanja u Grčku, Italiju i Maroko također značajno snižene u odnosu na isto vrijeme prošle godine, pa se javila nada da će se interes za putovanja povećati nakon što Britanci ukinu obvezu 14-dnevne karantene za one koji se vrate iz inozemstva. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Gosti su im vjerni i dolaze na odmor već 40-ak godina</p><p>Emma Coulthurst, stručnjakinja s portala TravelSupermarket, rekla je da su ljudi traže destinacije za odmor još od listopada.</p><p>- Sada je interes za srpanj, kolovoz i rujan normalan, kao i inače na ljeto - kaže. No, stručnjaci u turističkoj industriji kažu da mnogi stariji ljudi još uvijek nerado lete. Stručnjaci ističu kako se na mobilnoj aplikaciji Jack’s Flight Club, putem koje se mogu pronaći letovi low cost kompanija bilježe pad interesa za 20 do 35 posto. </p><p>Do sniženja cijena u Španjolskoj došlo je nakon što je Španjolska nedavno otvorila granice turistima, kad su stigli i prvi britanski turisti, i to unatoč savjetima britanskog Ministarstva vanjskih poslova da se ne putuje u inozemstvo, osim ako je to nužno.</p><p>Londonac Ben Seager, koji je došao u posjetu majci, nakon slijetanja u zračnu luku Malaga rekao je da se raduje i tome da će stići uhvatiti preplanuli ten. </p><p>- Let je bio prepun, a osim maski za lice koje smo morali nositi, i činjenica da ste morali pitati smijete li do toaleta, pri čemu vas je morala ispratiti stjuardesa, kako se pred toaletom ne bi stvorili redovi, sve je drugo bilo posve normalno - kaže.</p><p>Kad su sišli s aviona, najprije su morali čekati da im izmjere temperaturu, a red za pregled putovnica je, kaže, bio duži nego ikad do sada, jer su ljudi stajali s razmakom jedni između drugih. I to je bila jedina promjena u odnosu na njegova ranija putovanja, kaže. </p><p>Istodobno, glasnogovornik britanske vlade kaže kako se njihove upute nisu mijenjale. </p><p>- Znamo da ljudi žele putovati, no trenutno savjetujemo da se ne putuje izvan zemlje, osim ako to nije nužno - poručio je, dodavši da se stalno prati situacija u svim zemljama i ažuriraju vijesti i savjeti o putovanjima u skladu s rizikom za putnike.</p><p>Dodaju kako svi oni koji se spremaju na put trebaju porazgovarati s osiguravateljima kod kojih uzimaju putno osiguranje, jer je moguće da se trošak otkaza putovanja, kao ni liječenja u zemlji u koju su otputovali u slučaju zaraze korona virusom, u nekim slučajevima možda ne pokriva. </p>