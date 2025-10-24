Obavijesti

Britanka s Parkinsonom svirala klarinet usred operacije mozga

Piše Karolina Krčelić,
Britanka s Parkinsonom svirala klarinet usred operacije mozga
Foto: Sky News

Tijekom složene operacije mozga, Britanka s Parkinsonovom bolesti svirala je klarinet kako bi liječnici mogli pratiti učinak zahvata u stvarnom vremenu

U nevjerojatnoj medicinskoj priči koja je obišla svijet, 65-godišnja Britanka Denise Bacon svirala je klarinet dok su joj liječnici operirali mozak. Riječ je o zahvatu poznatom kao duboka moždana stimulacija (DBS), a izvođen je u londonskoj bolnici King’s College Hospital.

Denise, bivša logopedica i strastvena glazbenica, godinama je živjela s Parkinsonovom bolešću koja joj je otežavala hodanje, sviranje i svakodnevne aktivnosti. Nakon što su lijekovi prestali djelovati, odlučila se na ovaj složeni, ali iznimno učinkovit zahvat kojim se u mozak ugrađuju elektrode za kontrolu motoričkih funkcija.

Tijekom operacije, Denise je ostala budna kako bi liječnici mogli u realnom vremenu pratiti učinak stimulacije. Kad su elektrode aktivirane, odmah se primijetilo poboljšanje pokreta, a Denise je bez poteškoća nastavila svirati svoj klarinet.

Kirurški tim predvođen profesorom neurokirurgije Keyoumarsom Ashkanom istaknuo je da im je trenutak kad je pacijentica ponovno mogla slobodno micati rukama bio dirljiv i inspirativan. Upravo sviranje tijekom zahvata pomoglo im je da precizno prilagode stimulaciju i postignu najbolji rezultat.

Denise je nakon operacije izjavila kako osjeća znatno poboljšanje u pokretljivosti, a povratak mogućnosti sviranja opisala je kao ostvarenje sna.

- Mogla sam ponovno osjetiti glazbu kroz svoje ruke. To mi je vratilo nadu - rekla je.

Stručnjaci ističu da ovakav pristup operacijama omogućuje kirurzima da preciznije odrede optimalno mjesto stimulacije i pacijentima vrati funkcije koje su smatrali izgubljenima. Za Denise Bacon, to nije bio samo medicinski uspjeh – već i simbol povratka životu, ritmu i zvuku koji joj je uvijek bio najvažniji.

