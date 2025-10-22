Evo koliko dugo alkohol ostaje u tijelu nakon što se 'opustimo'

Svi znamo da pretjerana konzumacija alkohola nije dobra za organizam. Bilo da se povremeno „zanesemo“ i to osjetimo sljedećeg jutra, ili češće posežemo za čašom vina ili koktelom bez vidljivih posljedica, pitanje koje se često postavlja jest, što to dugoročno znači za naše zdravlje?

Foto: Vershinin

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pretjerana konzumacija alkohola ne vodi samo prema ovisnosti ili zlouporabi, nego povećava i rizik od razvoja kroničnih bolesti poput visokog tlaka, srčanih i moždanih udara, određenih vrsta raka, bolesti jetre i probavnih smetnji. Alkohol također može oslabiti imunološki sustav te je povezan s poremećajima mentalnog zdravlja, uključujući depresiju i anksioznost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:04 Koliko je 0,5 promila? Žena već s pola litre piva prijeđe tu granicu | Video: 24sata/pixsell

Suprotno popularnom mitu, tijelo ne razlikuje vrste alkohola, jetra ne zna je li riječ o čaši vina ili koktelu. Ona obrađuje isključivo alkohol, a ako piće sadrži viši postotak alkohola, jetra mora raditi intenzivnije.

Kako objašnjava dr. Suneet Singh, specijalist hitne medicine i medicinski direktor klinike CareHive Health u Austinu, većina alkohola koji konzumiramo metabolizira se upravo u jetri, dok se tek manji dio razgrađuje bez ikakvih učinaka.

- Proces započinje u želucu, gdje enzimi pokreću razgradnju, a zatim alkohol prelazi u tanko crijevo, gdje se apsorbira u krvotok. Nakon toga se prenosi u jetru, gdje se odvija više od 90 posto metabolizma alkohola - objašnjava dr. Singh.

U jetri se alkohol pretvara u acetaldehid, tvar odgovornu za neugodne simptome poput glavobolje, mučnine i ubrzanog pulsa, čak i nakon manjih količina alkohola.

Koliko dugo alkohol ostaje u tijelu

Jedno standardno piće, čaša vina, pivo ili kratko piće, dostiže vrhunac koncentracije u krvi otprilike sat vremena nakon konzumacije. Organizmu je obično potreban cijeli dan da u potpunosti ukloni tragove jednog pića.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ipak, fizički simptomi poput mamurluka ili vrtoglavice nestaju mnogo prije nego što se alkohol u potpunosti metabolički razgradi.

Trajanje prisutnosti alkohola u organizmu ovisi o više čimbenika: genetici, količini i jačini alkohola, dobi, tjelesnoj masi i općem zdravstvenom stanju. U prosjeku, alkohol se može detektirati: u krvi do 12 sati, u dahu do 24 sata, u urinu do 72 sata, u slini do 48 sati te u kosi i do tri mjeseca nakon konzumacije.

Svatko metabolizira alkohol drugačije

Genetski i okolišni faktori određuju razinu enzima odgovornih za razgradnju alkohola, alkohol dehidrogenaze (ADH) i aldehid dehidrogenaze (ALDH). Muškarci obično imaju više ADH enzima od žena, dok osobe koje češće piju s vremenom razvijaju niže razine tih enzima. Istraživanja također pokazuju da 35 do 40 posto osoba istočnoazijskog podrijetla ima niže razine ALDH enzima, što znači da alkohol sporije metaboliziraju i jače osjećaju njegove učinke.

Foto: DREAMSTIME

Što tijelo ima manje enzima za razgradnju alkohola, to mu je potrebno više vremena da ga eliminira, uz izraženije simptome poput mučnine, glavobolje i ubrzanog pulsa. Naravno, količina i jačina konzumiranog alkohola dodatno utječu na brzinu metabolizma.

Vrijeme potrebno za razgradnju alkohola i njegova djelovanja razlikuje se od osobe do osobe. Važno je prepoznati kako tijelo reagira i poštovati vlastite granice, ne samo da bismo izbjegli kratkoročne posljedice poput mamurluka, već i dugoročne rizike koje donosi pretjerana konzumacija alkohola, piše msn.