Evo koliko dugo alkohol ostaje u tijelu nakon što se 'opustimo'
Svi znamo da pretjerana konzumacija alkohola nije dobra za organizam. Bilo da se povremeno „zanesemo“ i to osjetimo sljedećeg jutra, ili češće posežemo za čašom vina ili koktelom bez vidljivih posljedica, pitanje koje se često postavlja jest, što to dugoročno znači za naše zdravlje?
Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pretjerana konzumacija alkohola ne vodi samo prema ovisnosti ili zlouporabi, nego povećava i rizik od razvoja kroničnih bolesti poput visokog tlaka, srčanih i moždanih udara, određenih vrsta raka, bolesti jetre i probavnih smetnji. Alkohol također može oslabiti imunološki sustav te je povezan s poremećajima mentalnog zdravlja, uključujući depresiju i anksioznost.
Suprotno popularnom mitu, tijelo ne razlikuje vrste alkohola, jetra ne zna je li riječ o čaši vina ili koktelu. Ona obrađuje isključivo alkohol, a ako piće sadrži viši postotak alkohola, jetra mora raditi intenzivnije.
Kako objašnjava dr. Suneet Singh, specijalist hitne medicine i medicinski direktor klinike CareHive Health u Austinu, većina alkohola koji konzumiramo metabolizira se upravo u jetri, dok se tek manji dio razgrađuje bez ikakvih učinaka.
- Proces započinje u želucu, gdje enzimi pokreću razgradnju, a zatim alkohol prelazi u tanko crijevo, gdje se apsorbira u krvotok. Nakon toga se prenosi u jetru, gdje se odvija više od 90 posto metabolizma alkohola - objašnjava dr. Singh.
U jetri se alkohol pretvara u acetaldehid, tvar odgovornu za neugodne simptome poput glavobolje, mučnine i ubrzanog pulsa, čak i nakon manjih količina alkohola.
Koliko dugo alkohol ostaje u tijelu
Jedno standardno piće, čaša vina, pivo ili kratko piće, dostiže vrhunac koncentracije u krvi otprilike sat vremena nakon konzumacije. Organizmu je obično potreban cijeli dan da u potpunosti ukloni tragove jednog pića.
Ipak, fizički simptomi poput mamurluka ili vrtoglavice nestaju mnogo prije nego što se alkohol u potpunosti metabolički razgradi.
Trajanje prisutnosti alkohola u organizmu ovisi o više čimbenika: genetici, količini i jačini alkohola, dobi, tjelesnoj masi i općem zdravstvenom stanju. U prosjeku, alkohol se može detektirati: u krvi do 12 sati, u dahu do 24 sata, u urinu do 72 sata, u slini do 48 sati te u kosi i do tri mjeseca nakon konzumacije.
Svatko metabolizira alkohol drugačije
Genetski i okolišni faktori određuju razinu enzima odgovornih za razgradnju alkohola, alkohol dehidrogenaze (ADH) i aldehid dehidrogenaze (ALDH). Muškarci obično imaju više ADH enzima od žena, dok osobe koje češće piju s vremenom razvijaju niže razine tih enzima. Istraživanja također pokazuju da 35 do 40 posto osoba istočnoazijskog podrijetla ima niže razine ALDH enzima, što znači da alkohol sporije metaboliziraju i jače osjećaju njegove učinke.
Što tijelo ima manje enzima za razgradnju alkohola, to mu je potrebno više vremena da ga eliminira, uz izraženije simptome poput mučnine, glavobolje i ubrzanog pulsa. Naravno, količina i jačina konzumiranog alkohola dodatno utječu na brzinu metabolizma.
Vrijeme potrebno za razgradnju alkohola i njegova djelovanja razlikuje se od osobe do osobe. Važno je prepoznati kako tijelo reagira i poštovati vlastite granice, ne samo da bismo izbjegli kratkoročne posljedice poput mamurluka, već i dugoročne rizike koje donosi pretjerana konzumacija alkohola, piše msn.
