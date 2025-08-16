Obavijesti

Britanska kraljica i predsjednik SAD-a poslali prve telegrame

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Wikipedia

Davne 1858. veza je bila jako slaba, a prijenos poruke kraljice Viktorije od 98 riječi trajao je čak 16 sati. Kasnije su doradili kablove pa je par godina poslije za prijenos slične poruke trebalo - dvije minute

Tvrtka Atlantic Telegraph Company izgradila je prvi transatlantski telegrafski kabel položen od otoka Valentia uz zapadnu obalu Irske do zaljeva Bulls u zaljevu Trinity na Newfoundlandu. Prva je poruka poslana telegrafom 16. kolovoza 1858., kad je britanska kraljica Viktorija predsjedniku SAD-a Jamesu Buchananu u ljetnu rezidenciju u hotelu Bedford Springs u Pennsylvaniji poslala telegram u kojem izražava nadu da će telegrami biti "dodatna veza između naroda čije je prijateljstvo utemeljeno na zajedničkom interesu i uzajamnom poštovanju".

