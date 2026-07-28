Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN

Kupci su 'njurgali' zbog skupe piletine još i prije 30 godina

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Kupci su 'njurgali' zbog skupe piletine još i prije 30 godina
Foto: Arhiva VL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokazalo se da 28 kuna iz 1996. godine odgovara današnjoj cijeni od oko sedam eura. Zanimljivo, to je danas cijena pilećeg filea. Pojedinačno, najviše je poskupjelo svinjsko pečenje - oko 35 posto...

Admiral

Ako postoji tema koja bi se u hrvatskim medijima mogla nazvati "bezvremenskom" i kad god je se uhvatite imate što napisati, onda je to inflacija, posebno cijene hrane, koje nerijetko rastu i brže od opće stope inflacije. Dok slušamo najnovije konferencije za novinare na tu temu, zanimljivo je pročitati Večernjakov članak od 27. srpnja 1996. godine, u kojem se novinarka M. Tašler bavi pitanjem zašto su poskupjeli i mogu li pojeftiniti osnovni prehrambeni proizvodi.

- Cijene prehrambenih proizvoda, osobito onih najosnovnijih - kruha i mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih prerađevina - znatno su porasle. Statistika bilježi da su poljoprivredni proizvodi u lipnju ukupno poskupjeli 1,9 posto u odnosu na svibanj, a industrijski prehrambeni proizvodi 1,6 posto. Kod mesa i mesnih prerađevina poskupljenja su najočitija. U prosjeku su proizvodi iz te skupine skuplji 15 posto, no pojedine su kategorije poskupjele i do 54 posto. Pojedinačno, najviše je poskupjelo svinjsko pečenje - oko 35 posto - stoji u članku.

storyeditor/2026-07-27/imgVL__20_.jpg

Dodaje se da je Vlada razmišljala o potpunom ukidanju zaštitnih carina na uvoz hrane, kako bi uvozna roba postala jeftinija od domaće, a to bi trebalo natjerati domaće proizvođače na snižavanje vlastitih cijena.

- Primjerice, uz carinsku stopu od 20 posto, sad se svaki uvezeni kilogram piletine opterećuje još sa 7,40 kuna dodatne carine. Odluči li Vlada ukinuti obvezu dodatne carine, uvozna bi piletina samim time postala 7,40 kuna po kilogramu jeftinija. Znači, slovenska se piletina u Zagrebu više ne bi prodavala po 28 kuna, već po dvadesetak te bi postalo potpuno jasno da i domaći proizvođači piletine moraju reagirati sniženjem - pojašnjava se u tekstu.

No novinarka upozorava da poznavatelji prilika kažu da domaći proizvođači nemaju prostora za snižavanje cijena. Naime, domaći proizvođači cijene nisu povećavali sve do povećanja cijene kukuruza, koji je još glavna stočna hrana. Do prije mjesec, dva je cijena kukuruza na hrvatskom tržištu bila od 80 do 85 lipa po kilogramu i odjednom je porasla na kunu i pol, a to se odrazilo i na poskupljenje stočne hrane i mesa. 

NA DANAŠNJI DAN Pedaline?! Ljudi se nisu mogli načuditi ovom izumu 1980.
Pedaline?! Ljudi se nisu mogli načuditi ovom izumu 1980.

Inflacija iz 2022. i 2023. u najvećoj mjeri je vezana uz rast cijena energije i hrane nakon ruske invazije na Ukrajinu. Cijena naftnih derivata i ovih dana prijeti novim povećanjima cijena, a dodatno na to utječe kombinacija drugih faktora, tvrde stručnjaci: od skupljih gnojiva, viših cijena usluga, rasta plaća i postojane potražnje.

Uz pomoć AI napravili smo usporedbu cijene piletine iz 1996. godine i danas, uzimajući u obzir promjenu kupovne moći. Pokazalo se da 28 kuna iz 1996. odgovara današnjoj cijeni od oko sedam eura. Zanimljivo je da to odgovara današnjoj cijeni pilećeg filea, dok je cijelo pile danas znatno jeftinije i cijena po kilogramu kreće se od 3 do 4,50 eura. Veća proizvodnja, a time i konkurencija te druge promjene na tržištu učinile su da danas za tih sedam eura možemo kupiti - dva kilograma piletine.

NA DANAŠNJI DAN 'Vozi, Miško, vozi' - zaorilo se pulskom Arenom u srpnju 1980.
'Vozi, Miško, vozi' - zaorilo se pulskom Arenom u srpnju 1980.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pedaline?! Ljudi se nisu mogli načuditi ovom izumu 1980.
NA DANAŠNJI DAN

Pedaline?! Ljudi se nisu mogli načuditi ovom izumu 1980.

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački ‘Monting’ predstavio je za Plitvička jezera čamac na pedale! Prvi vozač bio je veslač Stipe Bujadinović
U ljeto 1970. ljubitelji dobrih filmova nisu žalili za morem
NA DANAŠNJI DAN

U ljeto 1970. ljubitelji dobrih filmova nisu žalili za morem

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Među najiščekivanijim naslovima bio je 'Policajac se ženi', drugi nastavak popularnog serijala o nespretnom žandaru iz Saint-Tropeza
'Vozi, Miško, vozi' - zaorilo se pulskom Arenom u srpnju 1980.
NA DANAŠNJI DAN

'Vozi, Miško, vozi' - zaorilo se pulskom Arenom u srpnju 1980.

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Film Sobodana Šijana u Hrvatskoj premijerno prikazan na trećoj večeri 27. festivala jugoslavenskog igranog filma u Puli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026