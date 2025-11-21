Brodovi su Savom uspješno dovezli brašno i ječam u Zagreb

Sava je svladana, naslov je u Večernjem listu na današnji dan 1960. godine, u tekstu u kojem se govori o tome da je prvi tovar stigao u Zagreb riječnim putem. Dan ranije, oko 14.30 sati, u Zagreb je stigao konvoj brodova, sastavljen od tegljača Bosna, Dunavskog Lloyda i Gvozda, u vlasništvu Hidroelektre iz Zagreba te dva šlepa kapaciteta 1030 tona. Konvojem su dopremljeni brašno i ječam, kao prvi komercijalni teret dopremljen rijekom. Konvoj se jučer zbog visokog vodostaja Save zaustavio kraj Jakuševečkog mosta, piše Večernjak.

