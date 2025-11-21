Obavijesti

Brodovi su Savom uspješno dovezli brašno i ječam u Zagreb

Piše Marijana Matković,
Brodovi su Savom uspješno dovezli brašno i ječam u Zagreb
Prvih 1000 tona komercijalnog tereta stiglo je Savom u Zagreb na današnji dan, a povijesni trenutak zabilježen je u dokumentarcu 'Brod plovi u Zagreb'

Sava je svladana, naslov je u Večernjem listu na današnji dan 1960. godine, u tekstu u kojem se govori o tome da je prvi tovar stigao u Zagreb riječnim putem. Dan ranije, oko 14.30 sati, u Zagreb je stigao konvoj brodova, sastavljen od tegljača Bosna, Dunavskog Lloyda i Gvozda, u vlasništvu Hidroelektre iz Zagreba te dva šlepa kapaciteta 1030 tona. Konvojem su dopremljeni brašno i ječam, kao prvi komercijalni teret dopremljen rijekom. Konvoj se jučer zbog visokog vodostaja Save zaustavio kraj Jakuševečkog mosta, piše Večernjak.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

