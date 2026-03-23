DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Optužene su da ugrožavaju egzistenciju i opstanak šibenskih obitelji te da su osobito štetne za skromne društvene slojeve
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Racija u Šibeniku 1940.: Uhitili 60 djevojaka zbog 'nemorala'
Čitanje članka: 1 min
U ožujku 1940. godine šibenska policija provela je jednu od većih racija toga vremena, tijekom koje je uhićeno čak 60 djevojaka pod sumnjom da ‘nemoralom ugrožavaju egzistenciju i opstanak šibenskih obitelji’. Kako piše Šibenik News u rubrici Spomenar, akcija je izazvala veliku pozornost javnosti, ali i otvorila pitanje društvenih okolnosti u kojima se takve pojave razvijaju.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku