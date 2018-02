Brojevi 11 i 2 vladaju 2018.: Vrijeme je da slušate svoje srce

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima.

Predstojeća 2018. ima numerološku vrijednost broja dva, budući da je ona suma brojeva 2+0+1+8=11=1+1=2. Maja Vodopija, astrologinja i numerologinja iz centra Horus u Zagrebu kaže da je broj dva koji će obilježiti 2018. godinu specifičan jer proizlazi iz broja 11, te da u numerologiji ima posebno značenje:

- Kako je vladajući broj dva za ovu godinu zbroj dvije jedinice, a broj jedan kao broj Sunca predstavlja samosvjesnost, cjelovitost i autoritet, ovdje imamo naglašenu energiju odnosa dviju jakih sila. Dvije jedinice jedna pokraj druge teško egzistiraju, zbog naglašenog ega i potrebe da se drugi svrstavaju u odnosu na nju, a ne ona u odnosu na druge. Broj 11 u tom smislu nosi dvostruku poruku: donosi razdor ili nadilaženja razlika snagom svijesti. Na globalnom planu 2018. može donijeti jaku polarizaciju snaga u svijetu: političkih, ekonomskih ili ideoloških. Takve snage najčešće se okupljaju oko jakih osobnosti (koje su pod uplivom broja 1) i za sobom povlače velike promjene.

Objasnila je što možemo očekivati u godini koja je pred nama:

- Broj dva prenosi vibraciju dualnosti, polariteta i suprotnosti, no ujedno i njihovo ujedinjenje. Zemlja nastavlja svoj evolucijski ciklus koji je započela 2017., kada su postavljeni temelji za razdoblje mira, ravnoteže i ljubavi. U 2018. čovječanstvo će biti testirano prihvaća li i odabire li zaista takvu realnost. Broj 11 je broj iskušenja, ali i lijepih darova koji dolaze kad se iskušenja prevladaju. Budući da bi 2018. mogla iznjedriti jake individue i autoritete, moguće je i otkrivanje vrlo važnog autoriteta u duhovnom smislu. Nije isključena pojava osobe koja je sposobna ujediniti sve religije i sva duhovna učenja u jedno i otvoreno se postaviti protiv sila tame i neznanja. Pojava takvoga autoriteta mogla bi biti povezana i s energijom 2020. godine.

Vodopija kaže da nije moguće predvidjeti što će se dogoditi na globalnom nivou zato što broj 11 prenosi i frekvenciju izbora i slobodne volje koja mora doći iz samoga čovjeka. Stoga će iduća godina biti godina izbora, kako na globalnom tako i na nivou pojedinca.

- Za pretpostaviti je da će doći do velikih globalnih razlika i napetosti, do velike polarizacije u svijetu, no pojedinci će sami izabrati kakav će biti ishod tih okolnosti. No bit će vidljivo je li čovječanstvo spremno zakoračiti u doba mira i ljubavi ili će zbog sebičnosti, strasti i želja krenuti u autodestrukciju. Također, vjerojatno je i da će se javiti poprilična polarizacija između onih koji su okrenuti svome rastu i razvoju, tj. onih koji žive iz srca i onih koji teže samo prolaznim materijalnim užicima. Test je zapravo na razini duše čovječanstva gdje biramo hoćemo li živjeti iz ljubavi (srca) ili straha (uma), a igrokaz te odluke moći ćemo gledati na svjetskoj sceni gdje će nas glavni glumci (svjetski lideri i druge utjecajne ličnosti) kao predstavnici osobina cijeloga čovječanstva odvesti do zaključka.



ZEMLJA MIJENJA FREKVENCIJU I EVOLUIRA

Planet Zemlja prolazi kroz važan evolucijski ciklus. Njezina frekvencija se mijenja, postaje suptilnija i možemo reći da se s njome budi i svijest čovječanstva. Mnogi će ljudi odlučiti krenuti za tim valom evolucije i raditi na razvoju svijesti, a drugi će tek krenuti. No postoje i oni koji će se boriti da opstanu stare strukture.

Kad se dešavaju takve promjene ciklusa, polariteti između novoga i staroga su izraženi pa često dolazi do sukoba. U posljednjih sedam godina bilo je velikih kušnji i većina ljudi već je odabrala ‘svoje mjesto pod Suncem’. Ovdje se zapravo radi o poravnavanju osobne frekvencije čovjeka s novonastalom frekvencijom Zemlje koja ju prima iz centra naše galaksije preko Sunca.

Nova frekvencija srca veže se uz univerzalnu ljubav, a stara je frekvencija ega, veže se uz nesvjesne projekcije uma. Ta dva ‘svijeta’, odnosno te dvije energetske strukture koje se razdvajaju, u idućoj će godini postati vidljive kroz numerološku sliku broja 11.

IGRA SUNCA, MJESECA I SATURNA

Broj dva povezan je s energijom Mjeseca (prema vedskoj i kaldejskoj numerologiji) i kao takav označava promjenjivost, refleksiju i osjećaje, naročito one obiteljske. Mjesec nema svoju svjetlost već prenosi svjetlost Sunca, koja je ovisno o njegovoj fazi, veća ili manja.

Sve nam to govori da Mjesec vlada onim osjećajima preko kojih tražimo ‘utočište i sigurnost’ od nekog većeg ‘autoriteta’ (Sunca), baš kao što dijete treba zaštitu roditelja da bi se osjećalo sigurno i stabilno. U godinama kad je broj dva dominantan, u fokusu su događanja vezana uz osjećaje i instinkte, nesvjesne reakcije.

Na globalnom planu to može značiti stvaranje novih država ili saveza, osvješćivanje i promicanja prava djece, ali i napredak ženske energije budući da Mjesec vlada majčinstvom. Godina 2018. je opisana s brojem 2 (Mjesecom) i 11 (dva Sunca). Ako analiziramo svaki broj 2018.-e, onda imamo 2 (Mjesec), 0 (Zemlja), 1 (Sunce), 8 (Saturn). Dakle, uz igru Sunca (svjesnoga) i Mjeseca (nesvjesnoga) imamo i planet Saturn koji donosi važna sudbinska zbivanja, koja obično jako odjeknu na Zemlji. Sve to govori da su pred nama “zanimljiva vremena”.

NA ŠTO TREBA USMJERITI ENERGIJU U 2018. DA BI BILA USPJEŠNA?

Broj 11 visoko je frekventan broj koji donosi slobodu, duhovni rast i bezuvjetnu ljubav, no do nje se može doći jedino odricanjem od ega – ističe numerologinja Maja Vodopija. Iako broj 11 djeluje komplicirano, ponajprije zbog ‘raskola’ kojeg nosi u sebi, zapravo je jednostavan. Pred nas stavlja izbor i daje nam slobodu da pokažemo tko smo.

Izbor nije između lijevog i desnog, toplog i hladnog, dobrog i lošeg kako to naš um iluzorno konceptualizira, izbor je jednostavniji. Radi se o tome hoće li nas voditi srce ili glava. Živjeti iz srca, možda je najteži, ali ipak jedini stvaran oblik postojanja. Iluzorne dualnosti samo su izazovi u koje se um lako uplete, a iz njih ne zna izaći. Jer um može misliti, ali ne i znati, um može ići, ali ne i doći, može opisati kako se voli, ali ne i voljeti.

Kada se nađete uhvaćeni u zamci prividne dualnosti kakvu donosi broj 11, vidjet ćete koliko je naš um nesposoban da nađe izlaz iz guste šume vlastitih koncepata, projekcija i želje, dok je jedini most koji može spojiti, povezati i ujediniti te suprotnosti srce i ljubav. Ljubav je jedina sila na svijetu koja nadilazi i pobjeđuje sve. U prividnoj borbi između dobra i zla, zlo možda na početku pobjeđuje, dominira i osvaja te se čini moćnim, jer predstavnici zla ne igraju po pravilima.

Likovi koji su na strani svjetla moraju proći velika iskušenja i patnje, jer igraju ‘po pravilima’, te su njihove borbe teške i duge. No, ipak ljubav pobjeđuje jer je ispravna i čista, dok zlo i igre uma same sebe uništavaju, prolazni su to i beskorisni darovi. U 2018. zaronite dublje u sebe i poslušajte svoje srce. Broj 11 daje nam priliku da shvatimo da istina nije niti lijevo niti desno, nego u nadilaženju prividnih polariteta koji su nam ponuđeni.