Brzo i efikasno: Uz ove savjete naših stručnjaka na zahod ćete ići kao u pljačku banke

Ne postoji optimalan ili poželjan broj stolica koje biste trebali imati tijekom dana, to ovisi o metabolizmu, načinu prehrane, životnim navikama i nizu drugih parametara. No, smatra se da se u normalni ritam pražnjenja crijeva mogu ubrojati ritam od jedne do 3 stolice na dan, pa sve do jednog pražnjenja crijeva u 3 dana. Dakle, reagirati treba samo ako se u nekom trenutku poremeti vaš uobičajeni ritam - kaže prim. dr. Hrvoje Iveković, gastroenterolog sa specijalizacijom iz hepatologije, iz KBC Zagreb.