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Bubu su ismijavali, ali se ipak uspjela prometnuti u ikonu

Piše Marijana Matković,
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Bubu su ismijavali, ali se ipak uspjela prometnuti u ikonu
Foto: VOLKSWAGEN SHOWROOM
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Priča o Bubi počela je 1938. godine u Njemačkoj. Ideja je bila stvoriti jednostavan, pouzdan i cijenom prihvatljiv automobil za obične ljude - volkswagen

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Dana 3. srpnja 1949. kupcu u New Yorku isporučen je prvi Volkswagen Beetle, automobil koji će postati poznat kao "Buba". Nitko tad nije mogao ni sanjati da će taj simpatični automobil postati jedan od najprodavanijih modela u povijesti i simbol cijele jedne epohe.

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