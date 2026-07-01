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Nekad smo plaćali 24 kune za pretplatu, a svaki SMS 20 lipa

Piše Marijana Matković,
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Nekad smo plaćali 24 kune za pretplatu, a svaki SMS 20 lipa
Foto: Vodafone
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U prvim godinama SMS još se nije naplaćivao, no mobilni operateri ubrzo su uvidjeli da broj korisnika i poslanih poruka nezaustavljivo raste

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Godine 1984. njemački inženjer Friedhelm Hillebrand, koji je radio na razvoju GSM standarda, osmislio je i mogućnost slanja kratkih poruka. Ideja je bila da imaju 160 znakova i služe za kratku obavijest ili čestitku. Prvi GSM sustav u svijetu zaživio je 1. srpnja, što je označilo početak ere digitalnih mobitela, a prve SMS poruke u svijetu pojavile su se već 1992. godine.

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