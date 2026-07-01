Nekad smo plaćali 24 kune za pretplatu, a svaki SMS 20 lipa

Godine 1984. njemački inženjer Friedhelm Hillebrand, koji je radio na razvoju GSM standarda, osmislio je i mogućnost slanja kratkih poruka. Ideja je bila da imaju 160 znakova i služe za kratku obavijest ili čestitku. Prvi GSM sustav u svijetu zaživio je 1. srpnja, što je označilo početak ere digitalnih mobitela, a prve SMS poruke u svijetu pojavile su se već 1992. godine.