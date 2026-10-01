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Bukovčeva 'Fantazija' stiže na Jesensku aukciju u Zagrebu!

Piše Goran Ivanović,
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Bukovčeva 'Fantazija' stiže na Jesensku aukciju u Zagrebu!
Foto: Artmark
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Na Jesenskoj aukciji Artmarka u Zagrebu bit će ponuđena brojna zanimljiva umjetnička djela, među kojima se ističu radovi velikana hrvatskog slikarstva. Aukcija donosi i povijesne te humanitarne lotove

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Na Jesenskoj aukciji Artmarka, koja će se održati 15. listopada u Zagrebu, među istaknutim djelima bit će i slika Vlahe Bukovca „Djevojka s tamburinom (Fantazija)”. Djelo je nastalo između 1890. i 1892. godine, tijekom umjetnikova boravka u Parizu, a na aukciji će biti ponuđeno s početnom cijenom od 40.000 eura.

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Bukovac je ovu sliku potpisao pseudonimom Paul Andrez, kojim se služio od 1888. do 1892. godine. Pod tim imenom mogao je eksperimentirati s dekorativnijim i romantičarskim slikarstvom te se približiti drukčijoj publici i ukusu tadašnjeg francuskog tržišta. Zanimljivo je da je 1892. godine istodobno izlagao pod čak tri identiteta – Vlaho Bukovac, Biagio Fagioni i Paul Andrez.

Foto: Artmark

Među djelima koja će se naći na aukciji je i „Zalazak sunca u Chioggi” Emanuela Vidovića. Riječ je o pejzažu većeg formata iz razdoblja kraja 19. stoljeća, kada je splitski umjetnik stvarao pod snažnim utjecajem impresionizma i istraživao promjene svjetla tijekom dana.

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Na slici je prikazan kanal Vena u Chioggi, pogled prema mostu Caneva i brod koji se približava, dok se među likovima nalazi i Amalia Baffo, Vidovićeva buduća supruga. Djelo se procjenjuje na 25.000 do 35.000 eura.

Aukcija uključuje i dio povijesne zbirke obitelji Vrhovac, u kojem se nalazi nekoliko portreta i drugih umjetničkih djela. Među njima je „Portret Josipa Jurja Strossmayera (1870. – 1875.)” riječkog i venecijanskog umjetnika Ivana Simonettija. Simonetti je, uz Strossmayera, sudjelovao u osnivanju zbirke današnje Strossmayerove galerije starih majstora.

Foto: Artmark

Poseban dio aukcije čini i humanitarna prodaja koju Artmark organizira u suradnji s Rotary klubom Zagreb - Donji Grad. U ponudi će biti 20 djela suvremenih umjetnika, a prikupljena sredstva namijenjena su Udruzi Debra i pomoći djeci koja žive s buloznom epidermolizom, poznatom i kao bolest leptirovih krila.

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Početna cijena svakog od humanitarnih lotova, od broja 61 do 80, iznosi 100 eura. Jesenska aukcija održat će se 15. listopada u hotelu Sheraton, dok će se djela moći razgledati u Galeriji Artmark do 14. listopada.

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