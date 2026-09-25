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'SLAVA RAŠKAJ'

Nakon šest godina od potresa ALU ponovno otvara zgradu: U obnovu je uloženo 16 mil. eura

Piše HINA,
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Nakon šest godina od potresa ALU ponovno otvara zgradu: U obnovu je uloženo 16 mil. eura
Zagreb: Otvorena obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Akademija likovnih umjetnosti ponovno otvara obnovljenu zgradu „Slava Raškaj“ u Ilici 83, koja će od petka ponovno služiti studentima i umjetnicima, uz bogat program svečanog otvorenja

Nakon više od šest godina od zagrebačkog potresa, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u petak ponovno otvara zgradu „Slava Raškaj“ u Ilici 83, u čiju je obnovu uloženo 15,14 milijuna eura, a 3600 četvornih metara prostora ponovno će služiti nastavi i umjetničkom radu.

Zgrada je oštećena u potresu 22. ožujka 2020., a obnova je obuhvatila oko 5.000 četvornih metara prostora. Od toga Akademija koristi 3.600 četvornih metara nastavnih i radioničkih prostora. Projekt obnove financiran je sredstvima Europske unije.

Obnovom su obuhvaćeni konstrukcija, pročelje, stubište, međukatne konstrukcije i krovište, kao i energetska i funkcionalna obnova te reorganizacija i modernizacija prostora. U zgradi će ponovno djelovati nastavni i specijalizirani umjetnički sadržaji, među kojima Odsjek za animirani film i Odsjek za nove medije.

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Obnova zgrade u Ilici 83 dio je obnove triju objekata Akademije. Glavna zgrada u Ilici 85 obnovljena je uz ulaganje od 22,46 milijuna eura, dok je obnova objekta na Jabukovcu 10, vrijedna 5,4 milijuna eura, još u tijeku. Ukupna vrijednost obnove triju objekata iznosi više od 43 milijuna eura. Obnova je realizirana korištenjem sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i nacionalnog sufinanciranja.

Svečano otvorenje obnovljene zgrade održat će se u petak u 12 sati, a od 13 sati zgrada će biti otvorena za posjetitelje. Program uključuje nastupe Lele Kaplowitz kvarteta, grupe Stampedo i Porto Morto DJ seta.

Na otvorenju će sudjelovati predsjednik Republike Zoran Milanović, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić i obnašatelj dužnosti dekana ALU-a Aleksandar Battista Ilić.

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